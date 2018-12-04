Министерство просвещения России поддержало 10-классника из петербургской гимназии, организовавшего профсоюз учеников по примеру студенческих профсоюзов на Западе.

Министерство просвещения России поддержало 10-классника из петербургской гимназии, организовавшего "профсоюз учеников" по примеру студенческих профсоюзов на Западе."Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения РФ Андрей Емельянов.При этом он подчеркнул, что решать проблемы необходимо конструктивно, а не призывать к забастовкам из-за единого госэкзамена."Работа над совершенствованием систем итоговой аттестации ведется непрерывно, и мы открыты к предложениям, в том числе, и со стороны учащихся", — указал Емельянов.Об инициативном ученике гимназии №622 в Санкт-Петербурге ранее рассказали СМИ. По словам школьника, когда директор узнала о "профсоюзе учеников", то пригрозила ему прокуратурой, психбольницей и отчислением. В самом учебном заведении инцидент комментировать отказались.