В четвертую клиническую больницу Москвы поступил мужчина, укушенный ядовитым пауком. Как рассказал сам пострадавший, членистоногое сидело в упаковке с сушеным инжиром. Больно не было, объяснил пациент, только на кисти появилось небольшое пятно. Однако потом опухла вся рука.

В четвертую клиническую больницу Москвы поступил мужчина, укушенный ядовитым пауком. Как рассказал сам пострадавший, членистоногое сидело в упаковке с сушеным инжиром. Больно не было, объяснил пациент, только на кисти появилось небольшое пятно. Однако потом опухла вся рука, пишет агентство РИА Новости.В государственную больницу мужчина обратился не сразу. Сначала пошел в частную клинику. Там место укуса просто очистили от гноя, промыли. Через какое-то время состояние пострадавшего сильно ухудшилось: поднялась температура, начали отмирать ткани кисти. Только после этого мужчина попал в четвертую больницу, где ему сделали экстренную операцию, удалили мертвые кожу и мышцы, прописали лекарства.Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, он идет на поправку.