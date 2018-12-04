Музею не до науки? Общественность Владимира всколыхнула очередная новость из музея-заповедника. Якобы накануне научные отделы музея были реорганизованы. И теперь бывшие научные сотрудники будут заниматься выставочной деятельностью. Так ли это? И что думают об изменениях руководство музея и неравнодушная общественность? Мнения выслушал Алексей Домнин.

Удивлять и развлекать. Один из лозунгов прежнего руководства Владимиро-Суздальского музея-заповедника, кажется, вновь дал о себе знать. По имеющейся у нас информации с понедельника 3 декабря научные отделы музейной империи региона реорганизованы, а оставшихся научных сотрудников перевели на должность специалистов выставочного отдела. Делали это, конечно, по согласию сотрудников. Но, по информации общества друзей музея-заповедника, вариантов людям просто не оставили.Виталий Гуринович, бывший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "В музее директором был издан приказ, согласно которому научные сотрудники должны были подписать документ, бумагу о том, что они согласны на перевод, на вот эту вот новую должность сотрудника проектно-экспозиционного отдела и в противном случае, согласно приказу, им грозило увольнение".В результате, получается, наука музею не особо нужна. И теперь время его сотрудников будет посвящено организации новых выставок? Для того чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о закрытии научных отделов, наша съемочная группа отправилась в Музей природы, где к слову, экспозиция настолько постоянна, что любители музея могут с закрыми глазами рассказать, кто из экспонатов где находится. Сегодня в музее природы прошло открытие выставки под названием О чем молчат рыбы. На ней присутствовала и временно исполняющая обязанности нового руководителя музея Мария Родина. По словам бывшего заместителя гендиректора по научной работе, ничего страшного не произошло.Мария Родина, врио директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Мы не обязаны отчитываться перед городской общественностью, какие отделы мы создаем. Научные сотрудники остались. У них был сформирован из нескольких отделов один большой – проектно-экспозиционный отдел, который будет заниматься созданием и разработкой проектов новых экспозиций".Примерно так же отвечал и экс-директор ВСМЗ Игорь Конышев, когда закрывал детский музейный центр. По словам нынешнего музейного руководства, поменялись лишь наименования должностей специалистов, но функции остались прежними. Но для чего было создавать один большой отдел и менять должности научных сотрудников? Предоставить внятный ответ не только общественности, но и СМИ, руководство музея, похоже, не намерено. А пока Владимиро-Суздальский музей-заповедник переживает новую реорганизацию, жители Владимира обеспокоены тем, что происходит в бренде региона.Жительница г. Владимира: "Теперь неизвестно, что с этим музеем будет. Мы очень переживаем за это".Ирина Дубинина, жительница г. Владимира: "Очень, очень тревожно, что происходящие в музее изменения мешают посетителю. Уходят работники, уходят опытные специалисты. И некому уже рассказать о том, как все начиналось, как все это создавалось".Мнение жителей города разделяет и почётный Президент музея, герой Труда Алиса Ивановна Аксенова. Именно при Алисе Аксенове в музее активно занимались научной деятельностью. Почетный Президент ВСМЗ и сама написала ни одну книгу о Владимире и Суздале. Эти труды и сегодня пользуются спросом у любителей истории. Напомню, Алиса Ивановна выступала с резкой критикой работы Игоря Конышева. Но после его отставки политика нового времени осталась прежней. По словам Алисы Аксеновой, новое организационное решение продолжает вести музей к разрушению. А слова о том, что функции научных сотрудников сохранятся, не соответствуют действительности.Алиса Аксёнова, почётный Президент ВСМЗ: "Это нарушение основ основы. Любой музей, вы знаете, он не может быть без научной работы. Даже маленькие музеи и те какие-то там темы выделяют, работают над ними. Потому что музей - это не склад, куда привозят, инвентаризируют и спокойно продолжают работать".Будущее музея для всех остается неопределенным. Куда вывернет кривая музейных перипетий? Ответ на этот вопрос, видимо, даст только время.