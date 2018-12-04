Движение транспорта до сих пор затруднено

Движение транспорта до сих пор затрудненоВо Владимирской области произошло крупное ДТП. Ранним утром 4 декабря на южном объезде федеральной трассы М-7 «Волга» в районе Колокши столкнулись сразу три большегруза.По предварительной информации, в аварии пострадал водитель одной из фур, о его состоянии данных пока нет.Свидетели происшествия рассказывают, что на месте ДТП движение до сих пор затруднено. Последствия аварии ликвидируют 22 человека и 7 спецмашин.