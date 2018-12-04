Спутник представился сожителем женщины, после чего несколько раз ударил заявителя и под предлогом вымышленного долга бывшей супруге стал угрожать мужчине расправой...

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УВД по САО при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве более 1 миллиона рублей.В дежурную часть ОМВД России по Тимирязевскому району поступило заявление от 67-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что перед подъездом одного из домов в 3-м Нижнелихоборском проезде к нему подошла его бывшая супруга в компании неизвестного. Спутник представился сожителем женщины, после чего несколько раз ударил заявителя и под предлогом вымышленного долга бывшей супруге стал угрожать мужчине расправой и вынудил написать расписку на сумму более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый приезжий.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29