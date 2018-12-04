На Украине прокомментировали высказывание пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о российских футболистах. Одно из СМИ Незалежной считает, что спортсменам дадут срок.

На Украине прокомментировали высказывание пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о российских футболистах. Одно из СМИ Незалежной считает, что спортсменам дадут срок."Похоже, скандальнаяистория с участием футболистов сборной России АлександраКокорина и Павла Мамаева закончится тюремным сроком", – пишет украинскоеиздание "Обозреватель". Такой вывод автор статьи сделал из заявленияпресс-секретаря президента России, тем самым заранее "похоронив" футболистов доофициального приговора суда.При этом был приведенфрагмент речи Пескова на встрече со студентами Московского институтамеждународных отношений."Вы считаете,что пусть лучше идут обратно в футбол играть? Я тоже считаю, что их надо судитьпо всей строгости закона... Совершенно не важно, кто они… здесь речь идет опреступлении", – отметил Дмитрий Песков. Вместе с тем, он добавил, что "какоедолжно последовать наказание, может решить только суд".Напомним, 5 декабря Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайствоследствия о продлении ареста футболистам до 8 февраля 2019 года. АлександрКокорин и Павел Мамаев 8 октября в столичном кафе устроили драку, врезультате которой пострадали два человека. Перед этим спортсмены вместе сдрузьями нанесли черепно-мозговую травму водителю "Первогоканала".