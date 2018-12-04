Госдума намерена запретить размещать информацию о курсах иностранных валют на улицах. Это можно будет сделать только внутри уполномоченных банков. Тем самым депутаты хотят осложнить жизнь незаконным обменникам.

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому информацию о курсах иностранных валют можно размещать только внутри банков, а не на улице.На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский напомнил, что операции по обмену валюты могут проводиться только через банки. По его словам, сейчас очень много обменников, которые принадлежат не банкам, а неизвестным физическим лицам. Зачастую там обменивают деньги по курсам, отличающимся от банковских, и обманывают людей.Как сообщает ТАСС, в связи с этим ЦБ хочет запретить обменникам рекламировать свои незаконные услуги, чтобы не могли привлекать клиентов с улицы.