На южном объезде столкнулись 3 фуры. ДТП произошло ранним утром, в половине пятого, на 171 км М-7 в Собинском районе. Рено Премиум под управлением 55-летнего водителя из Рязани двигался в сторону Москвы. В какой-то момент фуру вынесло на встречку, прямо под поток машин.

На южном объезде столкнулись 3 фуры. ДТП произошло ранним утром, в половине пятого, на 171 км М-7 в Собинском районе. Рено Премиум под управлением 55-летнего водителя из Рязани двигался в сторону Москвы. В какой-то момент фуру вынесло на встречку, прямо под поток машин. Грузовик сначала врезался в МАН, за рулем которого сидел 34-летний водитель из Чувашии, а после в еще один МАН, за рулем был 37-летний петербуржец. В результате аварии травмы получил водитель Рено, с переломом голени и многочисленными ушибами его госпитализировали.