Лучших юристов года накануне чествовали в столичном музее Великой Отечественной войны. Традиционно мероприятие проводится в профессиональный праздник правоведов, на котором вручается и премия нашего земляка, известного российского реформатора - Михаила Сперанского. О том, кто удостоился высших юридических наград, расскажут мои коллеги.

Лучших юристов года накануне чествовали в столичном музее Великой Отечественной войны. Традиционно мероприятие проводится в профессиональный праздник правоведов, на котором вручается и премия нашего земляка, известного российского реформатора- Михаила Сперанского. О том, кто удостоился высших юридических наград, расскажут мои коллеги.Чествование лучших юристов года - ежегодно одно из главных событий всего юридического сообщества страны. Накануне оно прошло в столичном музее Победы на Поклонной горе. Ведущих представителей профессии наградили высшими правовыми наградами. Среди них и Всероссийская премия имени Михаила Сперанского. Идея ее учреждения в память о выдающемся общественном и государственном деятеле, основателе российской юридической науки, родилась на владимирской земле – родине Сперанского. Не случайно, что в этом году премию нашего великого земляка вручал председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв. На торжественной церемонии он особо отметил значение награды.Владимир Киселёв, председатель Заксобрания области: "Это очень высокая премия. Премия юридического сообщества. Она учреждена ассоциацией юристов российской Федерации по инициативе владимирского регионального отделения юристов. Премия памяти Михаила Михайловича Сперанского, нашего величайшего земляка, который всю свою жизнь посвятил служению нашему государству, который впервые в России сформировал свод всех законов. Очень важно, что мы помним об этом величайшем человеке".Лауреатами премии Сперанского стали те, кто внес значительный вклад в развитие современного законодательства нашей страны. Ее обладателями в этом году стали первый вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области Анна Денисова и главный научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права Российской академии наук Владимир Графский. Лауреаты отметили, что премия Михаила Сперанского является символом преемственности в профессии и исторической связи всех поколений юристов России. О чем сегодня говорят и сами молодые правозащитники.Елена Гринь, зав. кафедрой интеллектуальных прав университета им. Кутафина: "Для нас важно, чтобы наши дела и наши заслуги они были какими-то образом оценены, поддержаны сообществом. Именно здесь мы можем узнать о тех подвигах, которые совершили юристы, потому что это может быть не только правозащитная деятельность, но и общественная деятельность".В рамках торжественной церемонии были названы лауреаты главной юридической награды страны - Юрист года. Одной из наград за правозащитную деятельность удостоилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.