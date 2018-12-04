Исследователи из Университета Филадельфии установили, что любая диета может быть эффективной только при одном условии – если человек перестанет употреблять алкогольные напитки. Они утверждают, что отказ от спиртного также поможет замедлить развитие или смягчить симптомы диабета второго типа.

Исследователи из Университета Филадельфии установили, что любаядиета может быть эффективной только при одном условии – если человек перестанет употреблять алкогольные напитки. Они утверждают, что отказот спиртного также поможет замедлить развитие или смягчить симптомы диабетавторого типа.Ученые проанализировали данные пяти тысяч пациентов, страдающихот лишнего веса и диабета второго типа. Они обнаружили, что употребление спиртногодаже в малых количествах значительно тормозит процесс похудения. Первая группаиспытуемых, отказавшихся от алкоголя более четырех лет назад, смоглиизбавиться от лишнего веса быстрее, чем вторая группа пациентов, которые пили любое количество спиртного во время эксперимента.Результаты этого исследования также доказали, что регулярноеупотребление алкоголя может сказаться на здоровье организма даже спустя многолет. Некоторые испытуемые из первой группы, которые более четырех лет назад былиалкоголиками, худели медленнее, чем пациенты с трезвым прошлым.Ранее специалисты из США, Мексики и Испании провелиисследование о влиянии климата на пристрастие к спиртным напиткам. Для этого ученыеизучили данные, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения, обуровне употребления алкоголя в 193 странах. Исследователи пришли квыводу: чем холоднее климат, тем больше люди пьют спиртного. Кроме того, жителисеверных регионов чаще страдают от болезней печени."Цифры подтвердили мнение, что в холодных странах, гдемало солнца, пьют больше", – пояснил один из экспертов Рамон Баталер. Он отметил,что алкоголь становится для людей не только способом согреться, но и лекарствомот депрессии. Авторы исследования надеются, что полученные результаты могутсыграть важную роль в разработке инициатив, необходимых для снижения уровняпотребления алкоголя.