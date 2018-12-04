Молекулярные биологи из США открыли способ предотвратить
активное развитие смертоносной инфекции в уже зараженном организме. Они
утверждают, что для победы над ВИЧ не обязательно полностью уничтожать вирус.
Молекулярные биологи из США открыли способ предотвратить
активное развитие смертоносной инфекции в уже зараженном организме. Они
утверждают, что для победы над ВИЧ не обязательно полностью уничтожать вирус.
Ученые выяснили, что
вирус заражает не только Т-клетки, но и накапливается в клетках, уничтожающих
бактерии и токсичные частицы в организме. Специалисты предложили необычное решение проблемы.
По мнению американских исследователей,
не обязательно полностью убивать вирус. Можно просто изменить работу связанных
с ним клеток.
В ходе опытов
ученые проверили 416 лекарств и обнаружили, что четыре из них мешали ВИЧ
"выйти из спячки". Два из них,
PF-3758309 и данусериб, не мешали работе других компонентов клеток и показали
очень высокую эффективность, сообщает журнал Antimicrobial Agents and Chemotherapy.
Кроме того, оказалось, что даже небольшие дозы
этих веществ не давали ВИЧ повторно развиваться. "Мы пока плохо понимаем, какие
клеточные системы использует ВИЧ для того, чтобы впадать в "спячку" и
выходить из нее", – признался Бенни Варгас из Питтсбургского университета. По
его словам, самый простой способ – заблокировать работу генов, отвечающих за
передачу внутриклеточных сигналов.
Отметим, больные ВИЧ могут жить десятки лет, принимая антиретровирусные
препараты. Но эти лекарства обладают сильными побочными эффектами, поэтому
ученые всего мира ищут более щадящие способы борьбы со смертельным недугом.