Молекулярные биологи из США открыли способ предотвратить активное развитие смертоносной инфекции в уже зараженном организме. Они утверждают, что для победы над ВИЧ не обязательно полностью уничтожать вирус.

Молекулярные биологи из США открыли способ предотвратитьактивное развитие смертоносной инфекции в уже зараженном организме. Ониутверждают, что для победы над ВИЧ не обязательно полностью уничтожать вирус.Ученые выяснили, чтовирус заражает не только Т-клетки, но и накапливается в клетках, уничтожающихбактерии и токсичные частицы в организме. Специалисты предложили необычное решение проблемы.По мнению американских исследователей,не обязательно полностью убивать вирус. Можно просто изменить работу связанныхс ним клеток.В ходе опытовученые проверили 416 лекарств и обнаружили, что четыре из них мешали ВИЧ"выйти из спячки". Два из них,PF-3758309 и данусериб, не мешали работе других компонентов клеток и показалиочень высокую эффективность, сообщает журнал Antimicrobial Agents and Chemotherapy.Кроме того, оказалось, что даже небольшие дозыэтих веществ не давали ВИЧ повторно развиваться. "Мы пока плохо понимаем, какиеклеточные системы использует ВИЧ для того, чтобы впадать в "спячку" ивыходить из нее", – признался Бенни Варгас из Питтсбургского университета. Поего словам, самый простой способ – заблокировать работу генов, отвечающих запередачу внутриклеточных сигналов.Отметим, больные ВИЧ могут жить десятки лет, принимая антиретровирусныепрепараты. Но эти лекарства обладают сильными побочными эффектами, поэтомуученые всего мира ищут более щадящие способы борьбы со смертельным недугом.