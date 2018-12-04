Ученые Стэнфордского университета в США разработали новый метод лечения онкологических заболеваний. Сеанс рентгенотерапии теперь будет длиться всего несколько секунд.

Ученые Стэнфордского университета в США разработали новый метод леченияонкологических заболеваний. Сеанс рентгенотерапии теперь будет длиться всегонесколько секунд.Исследователи утверждают, что в основе новой лучевой терапии,получившей название PHASER, лежит физика высоких энергий. Пациентам достаточно пройти всего два-три сеанса, каждый из которых будет длиться всего несколькосекунд. После этого их переведут на режим восстановления. "Новый методлучевой терапии позволяет не только сократить время лечения, но и нивелируетвозможные побочные эффекты от данного вида терапии", – сообщил один изученых.Специалисты добавляют, что благодаря новому методу пораженныеклетки уничтожаются избирательно. Здоровые ткани не пострадают от воздействия рентгеновскоголуча. "За время короткой вспышки, нацеленной точно на раковую опухоль, пациентне успеет изменить положение тела, что снижает риск повреждения здоровыхтканей", – уточнили исследователи.Ранее специалисты Института автоматики имени Духова всотрудничестве с Медицинским радиологическим научным центром имени Цыба создалиинновационный прибор, который способен уничтожить злокачественные опухоли припомощи облучения нейтронами.Новый аппарат можно будет размещать в обыкновенной больнице,поскольку он занимает совсем мало места. Прибор уже прошел успешное испытание наживотных. Эксперименты показали положительный результат. Послетрех-четырех сеансов опухоль уменьшалась от полутора до трех раз. При этомздоровые ткани никак не реагировали на облучение.