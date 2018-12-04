Лидер чемпионата Франции Пари Сен-Жермен проведет два ближайших матча Лиги1 без Неймара. Бразилец получил травму в игре с Бордо.

Лидер чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" проведет два ближайших матча Лиги1 без Неймара. Бразилец получил травму в игре с "Бордо".В игре с "Бордо" Неймар был заменен на 57 минуте. Обследование выявило у нападающего повреждение. Выяснилось, что Неймар получил травму в матчах за сборную Бразилии, а в игре с "Бордо" усугубил ее.Неймар пропустит два ближайших матча – со "Страсбуром" и "Монпелье". Однако нападающий может вернуться к встрече Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой".