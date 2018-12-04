Весь немногочисленный флот Украины поднят по тревоге. Пограничные корабли и катера погранслужбы приведены в боевую готовность после инцидента в Черном море.

Весь немногочисленный флот Украины поднят по тревоге. Пограничныекорабли и катера погранслужбы приведены в боевую готовность после инцидента вЧерном море.Все корабли находятся в море, заявил глава ГоспогранслужбыУкраины Петр Цигикал. Это связано, в том числе, с введением военного положения.Для координации действий военных создано морское региональное управление, пишетРИА Новости.Ранее на Украине в полную боеготовность были приведены всеподразделения Службы безопасности, а также соединения и части Вооруженных сил страны,а на линии разграничения украинских войск и ополченцев в Донбассе были замеченынатовские военные. Не исключено, что они прилетели на учения, которые готовитукраинская армия.Милитаристская истерия, охватившая Украину, привела к тому,что люди бросились в магазины за солью и спичками. Причем, поводом для этогостало заявление Петра Порошенко, который попытался успокоить сограждан, призвавих не скупать товары первый необходимости. Народ заволновался – если властьговорит, что дефицита не будет, то надо срочно бежать в магазин.25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись втерриториальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеруФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь, крымские суды арестовалиморяков на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконноепересечение российской границы. В России инцидент в Черном море назвали заранееподготовленной Киевом провокацией.