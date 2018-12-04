Весь немногочисленный флот Украины поднят по тревоге. Пограничные
корабли и катера погранслужбы приведены в боевую готовность после инцидента в
Черном море.
Весь немногочисленный флот Украины поднят по тревоге. Пограничные
корабли и катера погранслужбы приведены в боевую готовность после инцидента в
Черном море.
Все корабли находятся в море, заявил глава Госпогранслужбы
Украины Петр Цигикал. Это связано, в том числе, с введением военного положения.
Для координации действий военных создано морское региональное управление, пишет
РИА Новости.
Ранее на Украине в полную боеготовность были приведены все
подразделения Службы безопасности, а также соединения и части Вооруженных сил страны,
а на линии разграничения украинских войск и ополченцев в Донбассе были замечены
натовские военные. Не исключено, что они прилетели на учения, которые готовит
украинская армия.
Милитаристская истерия, охватившая Украину, привела к тому,
что люди бросились в магазины за солью и спичками. Причем, поводом для этого
стало заявление Петра Порошенко, который попытался успокоить сограждан, призвав
их не скупать товары первый необходимости. Народ заволновался – если власть
говорит, что дефицита не будет, то надо срочно бежать в магазин.
25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в
территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеру
ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь, крымские суды арестовали
моряков на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное
пересечение российской границы. В России инцидент в Черном море назвали заранее
подготовленной Киевом провокацией.