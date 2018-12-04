Астрологи дали советы по меню для
празднования наступающего года Желтой Свиньи. В ночь на Новый год 2019 они
рекомендуют предаться безделью и хорошенько повеселиться.
Астрологи дали советы по меню для
празднования наступающего года Желтой Свиньи. В ночь на Новый год 2019 они
рекомендуют предаться безделью и хорошенько повеселиться.
Первое и самое
главное правило предстоящего торжества: на столе ни в коем случае не должно
быть блюд из свинины. Это мясо не стоит есть с 30 декабря 2018 года до
окончания 1 января 2019.
Разумеется, не должно оказаться в меню и
всевозможных колбас, ветчины,
сала и прочих подобных продуктов.
Но переживать о том, что вы останетесь голодными не нужно: к праздничному столу
на можно приготовить разнообразные вкусные блюда из мяса птицы
(курица, индейка, гусь), говядины, баранины и рыбы.
"Задобрить" Желтую Свинью
рекомендуется орехами, фруктами, овощами и различными
сладостями на праздничном столе в Новый год 2019. В украшение дома обязательно
стоит добавить желуди, сообщает Most.tv.
Основным символичным
цветом будет желтый. Кроме того, астрологи не советуют прибираться
в доме 31 декабря или 1 января. Также в эти дни не рекомендуется выносить из
дома мусор, чтобы
избежать в будущем году финансовых неприятностей.