Астрологи дали советы по меню для празднования наступающего года Желтой Свиньи. В ночь на Новый год 2019 они рекомендуют предаться безделью и хорошенько повеселиться.

Астрологи дали советы по меню дляпразднования наступающего года Желтой Свиньи. В ночь на Новый год 2019 онирекомендуют предаться безделью и хорошенько повеселиться.Первое и самоеглавное правило предстоящего торжества: на столе ни в коем случае не должнобыть блюд из свинины. Это мясо не стоит есть с 30 декабря 2018 года доокончания 1 января 2019.Разумеется, не должно оказаться в меню ивсевозможных колбас, ветчины,сала и прочих подобных продуктов.Но переживать о том, что вы останетесь голодными не нужно: к праздничному столуна можно приготовить разнообразные вкусные блюда из мяса птицы(курица, индейка, гусь), говядины, баранины и рыбы."Задобрить" Желтую Свиньюрекомендуется орехами, фруктами, овощами и различнымисладостями на праздничном столе в Новый год 2019. В украшение дома обязательностоит добавить желуди, сообщает Most.tv.Основным символичнымцветом будет желтый. Кроме того, астрологи не советуют прибиратьсяв доме 31 декабря или 1 января. Также в эти дни не рекомендуется выносить издома мусор, чтобыизбежать в будущем году финансовых неприятностей.