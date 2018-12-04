Мысль о том, как не осуществлять разрыв с ЕС не смотря на итоги референдума, не покидала официальный Лондон со времени самого плебисцита.

Мысль о том, как не осуществлять разрыв с ЕС не смотря на итоги референдума, не покидала официальный Лондон со времени самого плебисцита.Попытки инициировать повторное голосование, в надежде на то, что перевес голосов окажется на стороне тех, кто хочет сохранения статуса кво, провалились. Уж слишком это выглядело демонстративно пренебрежительно по отношению к мнению большинства населения Британии.Позднее речь зашла о том, что Brexit экономически неблагоприятен для страны и значит, правительство не может согласиться на его проведение, в интересах тех же британских граждан, которые за него проголосовали.Однако тут правительство попалось в собственную ловушку и было обвинено в неспособности вести переговоры с Европейским союзом таким образом, чтобы защитить интересы королевства.В итоге, Терезе Мэй пришлось несколько раз рисковать своим положением премьера, пару раз откровенно шантажировать парламент досрочными выборами, но всё же добиться появления на свет, пусть и спорного, но вполне оформленного документа, определяющего порядок развода ЕС и Великобритании.Впрочем, противников у Мэй от этого не убавилось и статьи документа продолжают критиковать, а особенно активные оппозиционеры настаивают на том, что процедура юридического выхода Британии, которая должна быть запущена 30 марта 2019 года может быть не только отсрочена, но и вовсе “временно отменена”.Такой шанс им предоставил генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона. Он уточнил своё видение статьи 50 Лиссабонского договора (на основании которого ЕС был сформирован).По мнению адвоката, страна решившая покинуть ЕС может отозвать своё решение на любом этапе подготовки и уж точно это можно сделать до конца марта следующего года.Масло в огонь могут подлить члены парламента. 1 декабря им предстоит проголосовать за соглашение, подготовленное Мэй и они вполне могут его отклонить.ЕС в такой ситуации мог бы пойти на некоторые уступки и дать британцам ещё несколько недель на согласование всех нюансов, однако и у этой отсрочки есть границы.Дело в том, что 23-26 мая в Европе состояться выборы в органы ЕС и Великобритания должна либо к тому моменту уже “начать покидать” Евросоюз, либо её представители должны принимать участие в выборах, имея ввиду дальнейшее пребывание страны в составе ЕС.В противном случае, может возникнуть коллизия, когда любой житель Великобритании сможет подать жалобу в Европейский суд в связи с отказом в представлении страны в европейских структурах.“Абсурдно, но юридически легче отложить выборы в Европе, чем оформить неучастие в них Великобритании”, — приводит Guardian слова одного из чиновников в Брюсселе.Высказываются и совсем оригинальные варианты. Так, есть мнение, что Великобритания может не пользоваться 50 статьёй, а оформить выход из ЕС, а затем, проведя ещё один референдум, воспользоваться 49 статьёй и вернутся в состав ЕС. Вот только для этого вновь потребуется согласие 27 стран, на что Британии сейчас надеяться не следует.