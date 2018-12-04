Экс-президента Украины Виктора Януковича готовят к перелету
в Израиль. Политику потребовалось дорогостоящее лечение.
Экс-президента Украины Виктора Януковича готовят к перелету
в Израиль. Политику потребовалось дорогостоящее лечение.
Адвокат экс-президента Александр Горошинский со ссылкой на израильского
хирурга сообщил, что у Януковича очень серьезная травма позвоночника. Необходимы
дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности проведения
операции, а возможно, и не одной.
Юрист сам не смог встретиться с травмированным Януковичем. Всю
информацию ему сообщил хирург Эяль Аттиас, которого пригласили в Россию для
проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики
лечения политика. Где находится Янукович и какой диагноз поставили ему врачи,
адвокат не сообщил, пишет РИА Новости.
В начале 2014 года Виктор Янукович, занимавший тогда пост
президента, спешно покинул Украину при поддержке российских спецслужб. Главу
государства пришлось эвакуировать на вертолете сначала в Крым, а затем в
Ростов-на-Дону.
16 ноября 2018 года Янукович попал в больницу со спортивной
травмой. 19 ноября он должен был выступать с последним словом по видеосвязи на
судебном процессе по своему уголовному делу, но за два дня до этого, играя в
теннис, повредил позвоночник и колено.
Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт
имени Склифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной
секретности перевезли в другую клинику. Адвокат экс-президента сообщил, что его
подзащитный получил серьезную травму и три недели будет прикован к постели.