Экс-президента Украины Виктора Януковича готовят к перелету в Израиль. Политику потребовалось дорогостоящее лечение.

Экс-президента Украины Виктора Януковича готовят к перелетув Израиль. Политику потребовалось дорогостоящее лечение.Адвокат экс-президента Александр Горошинский со ссылкой на израильскогохирурга сообщил, что у Януковича очень серьезная травма позвоночника. Необходимыдополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности проведенияоперации, а возможно, и не одной.Юрист сам не смог встретиться с травмированным Януковичем. Всюинформацию ему сообщил хирург Эяль Аттиас, которого пригласили в Россию дляпроведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактикилечения политика. Где находится Янукович и какой диагноз поставили ему врачи,адвокат не сообщил, пишет РИА Новости.В начале 2014 года Виктор Янукович, занимавший тогда постпрезидента, спешно покинул Украину при поддержке российских спецслужб. Главугосударства пришлось эвакуировать на вертолете сначала в Крым, а затем вРостов-на-Дону.16 ноября 2018 года Янукович попал в больницу со спортивнойтравмой. 19 ноября он должен был выступать с последним словом по видеосвязи насудебном процессе по своему уголовному делу, но за два дня до этого, играя втеннис, повредил позвоночник и колено.Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институтимени Склифосовского, но через несколько часов в условиях повышеннойсекретности перевезли в другую клинику. Адвокат экс-президента сообщил, что егоподзащитный получил серьезную травму и три недели будет прикован к постели.