Татьяна Навка посетила вечеринку в честь 20-летия
российского журнала Vogue. На красной дорожке фигуристка была замечена в
компании модельера Валентина Юдашкина.
Татьяна Навка посетила вечеринку в честь 20-летия
российского журнала Vogue. На красной дорожке фигуристка была замечена в
компании модельера Валентина Юдашкина.
Татьяна появилась в шикарном черном платье с длинным шлейфом и вышивкой. Звезда сделала ставку на естественный макияж "нуд лук", и
не прогадала – знаменитость выглядела намного моложе своих лет. Волосы
фигуристка собрала в аккуратный пучок.
"Каждый дизайнер пришел со своей музой. Темой вечера стали
Flowers in Vogue. Мечта каждой женщины быть музой мастера. Это так волшебно и
безумно приятно, что Валентин уже в который раз выбрал меня", – написала Навка в
личном микроблоге.
По словам фигуристки, она уже не раз вдохновляла модельера на
создание нарядов необычной красоты, но в этот раз Юдашкин превзошел сам себя. Его
платье так впечатлило фигуристку, что она даже дала ему название: "Красавица в
темном саду замка Чудовища".
Фолловеры завалили комментарии к посту знаменитости комплиментами. Они
отмечали, что Татьяна прекрасна в любом облачении.
"Таня, Вы замечательная в любом наряде: и в платье от
Юдашкина, и в спортивном костюме! Талантливая, обаятельная, умная) Будьте счастливы
и здоровы! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юдашкин сотворил шедевр! Очень красивая Вы и очень красивое
платье!", "вы всегда украшаете платья Маэстро, раскрываете их по-новому)))", "Татьяна
вы просто молодец. Талани труд – это вся Вы!!!", – хвалили знаменитость поклонники.
Напомним, Татьяна Навка счастливая жена Дмитрия Пескова – пресс-секретаря российского президента . Фигуристка и государственный деятель сочетались браком в августе 2015 года. У пары подрастает общая дочь. Почему знаменитость не взяла мужа на вечеринку остается только догадываться.