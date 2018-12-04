Татьяна Навка посетила вечеринку в честь 20-летия российского журнала Vogue. На красной дорожке фигуристка была замечена в компании модельера Валентина Юдашкина.

Татьяна Навка посетила вечеринку в честь 20-летияроссийского журнала Vogue. На красной дорожке фигуристка была замечена вкомпании модельера Валентина Юдашкина.Татьяна появилась в шикарном черном платье с длинным шлейфом и вышивкой. Звезда сделала ставку на естественный макияж "нуд лук", ине прогадала – знаменитость выглядела намного моложе своих лет. Волосыфигуристка собрала в аккуратный пучок."Каждый дизайнер пришел со своей музой. Темой вечера сталиFlowers in Vogue. Мечта каждой женщины быть музой мастера. Это так волшебно ибезумно приятно, что Валентин уже в который раз выбрал меня", – написала Навка вличном микроблоге.По словам фигуристки, она уже не раз вдохновляла модельера насоздание нарядов необычной красоты, но в этот раз Юдашкин превзошел сам себя. Егоплатье так впечатлило фигуристку, что она даже дала ему название: "Красавица втемном саду замка Чудовища".Фолловеры завалили комментарии к посту знаменитости комплиментами. Ониотмечали, что Татьяна прекрасна в любом облачении."Таня, Вы замечательная в любом наряде: и в платье отЮдашкина, и в спортивном костюме! Талантливая, обаятельная, умная) Будьте счастливыи здоровы! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юдашкин сотворил шедевр! Очень красивая Вы и очень красивоеплатье!", "вы всегда украшаете платья Маэстро, раскрываете их по-новому)))", "Татьянавы просто молодец. Талани труд – это вся Вы!!!", – хвалили знаменитость поклонники.Напомним, Татьяна Навка счастливая жена Дмитрия Пескова – пресс-секретаря российского президента . Фигуристка и государственный деятель сочетались браком в августе 2015 года. У пары подрастает общая дочь. Почему знаменитость не взяла мужа на вечеринку остается только догадываться.