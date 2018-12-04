Известная певица Анна Седокова осчастливила поклонников
новой публикацией в Instagram. Артистка предстала в блестящем платье с глубоким
вырезом. А в подписи снимку привела
любимые цитаты великих женщин.
Известная певица Анна Седокова осчастливила поклонников
новой публикацией в Instagram. Артистка предстала в блестящем платье с глубоким
вырезом. А в подписи снимку привела
любимые цитаты великих женщин.
Мэрилин Монро, Софи Лорен, Одри и Кэтрин Хепберн, Элизабет
Тэйлор – вот неполный список актрис, чья жизнь стала примером для Седоковой. Загадкой
для поклонников стал образ самой Анны на фотографии. Им предстояло понять, как
сочетается экстремальное декольте артистки с мудрыми мыслями в сопровождающей
подписи.
С задачей фанаты справились. Они поняли, что бывшая солистка
"ВИА Гры" стремится к независимости и эпатирует общество, скованное
нелепыми стереотипами. Ведь именно так поступали ее кумиры. К примеру, Элизабет
Тэйлор признавалась, что ею всегда управляли внутренние страсти.
"Моя любимая "Из двух зол я всегда выбираю то, что
еще не пробовала" – Мэй Уэст", пишет Седокова.
Поклонники наперебой стали предлагать свои варианты. А
некоторые признались, что пост Анны – прямо бальзам на их душу: это как раз то,
в чем они сейчас нуждались.
На днях Анна Седокова призналась: она жалеет, что с Анатолием Цоем ее связывает лишь дружба. Свое признание вместе со снимком артистка опубликовала в соцсети.
Некоторые подписчики поверили, что Седокову с
с солистом группы MBAND
связывает только дружба. Однако большинство решило, что Анна лукавит. "Дружба между мужчиной и женщиной – это секс, отложенный на потом", – прокомментировали пост певицы скептики.
А кое-кто решил, что младший сын Анны, Гектор, рожден от другого участника группы MBAND. Имени музыканта пользователь вспомнить не смог – но утверждал, что уж очень мальчик на него похож.