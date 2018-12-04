Известная певица Анна Седокова осчастливила поклонников новой публикацией в Instagram. Артистка предстала в блестящем платье с глубоким вырезом. А в подписи снимку привела любимые цитаты великих женщин.

Известная певица Анна Седокова осчастливила поклонниковновой публикацией в Instagram. Артистка предстала в блестящем платье с глубокимвырезом. А в подписи снимку привелалюбимые цитаты великих женщин.Мэрилин Монро, Софи Лорен, Одри и Кэтрин Хепберн, ЭлизабетТэйлор – вот неполный список актрис, чья жизнь стала примером для Седоковой. Загадкойдля поклонников стал образ самой Анны на фотографии. Им предстояло понять, каксочетается экстремальное декольте артистки с мудрыми мыслями в сопровождающейподписи.С задачей фанаты справились. Они поняли, что бывшая солистка"ВИА Гры" стремится к независимости и эпатирует общество, скованноенелепыми стереотипами. Ведь именно так поступали ее кумиры. К примеру, ЭлизабетТэйлор признавалась, что ею всегда управляли внутренние страсти."Моя любимая "Из двух зол я всегда выбираю то, чтоеще не пробовала" – Мэй Уэст", пишет Седокова.Поклонники наперебой стали предлагать свои варианты. Анекоторые признались, что пост Анны – прямо бальзам на их душу: это как раз то,в чем они сейчас нуждались.На днях Анна Седокова призналась: она жалеет, что с Анатолием Цоем ее связывает лишь дружба. Свое признание вместе со снимком артистка опубликовала в соцсети.Некоторые подписчики поверили, что Седокову сс солистом группы MBANDсвязывает только дружба. Однако большинство решило, что Анна лукавит. "Дружба между мужчиной и женщиной – это секс, отложенный на потом", – прокомментировали пост певицы скептики.А кое-кто решил, что младший сын Анны, Гектор, рожден от другого участника группы MBAND. Имени музыканта пользователь вспомнить не смог – но утверждал, что уж очень мальчик на него похож.