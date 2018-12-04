Злоумышленник сказал, что женщина серьезно больна, после чего пояснил, что она может приобрести лекарственные средства, которые помогут вылечить болезнь...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ростокино задержали 26-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого мошеннических действиях в отношении пожилой москвички», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратилась 71-летняя жительница столицы. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился врачом одной из столичных больниц. Он сказал, что женщина серьезно больна, после чего пояснил, что она может приобрести лекарственные средства, которые помогут вылечить болезнь. Пенсионерка согласилась и договорилась о встрече.Через некоторое время злоумышленник приехал к пожилой женщине и передал сверток якобы с лекарством, за который она заплатила более 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Химкинском бульваре. Установлено, что мужчина не является врачом, а женщине продал витамины.По данному факту следствием ОМВД России по району Ростокино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.Сотрудники УВД по СВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 616-06-01, (499) 187-27-02 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29