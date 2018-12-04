Давайте узнаем, насколько популярен безнал во Владимире

Давайте узнаем, насколько популярен безнал во ВладимиреБез сомнения, в наше время пользоваться банковскими картами стало гораздо проще. Появилась возможность оплачивать проезд в такси, в магазинах и ресторанах. Что и говорить, даже коммунальные платежи владимирцы все чаще оплачивают онлайн.Для справкиПервая банковская карта появилась в 1951 году. Ее выпустил банк Long Island Bank из Нью-Йорка. Первый банк России – «Дворянский заёмный банк». Его создали по указу Императрицы Елизаветы Петровны в 1786 году. Банк просуществовал до 1782 года.В 1841 году император Николай Первый указал создать в России первые сберкассы «для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом». Эта дата стала считаться днем рождения Сбербанка.В наше время Сбербанк России уверенно занимает лидирующие позиции в различных банковских рейтингах.Предлагаем узнать, сколько владимирцев пользуются картой Сбербанка и как часто они это делают. Пройдите наш опрос, он займет не более трех минут:Благодарим вас за участие!