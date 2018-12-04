В
Киеве заявляют о блокаде Москвой Керченского пролива. Из-за этого,
говорится на официальном сайте Министерства по вопросам временно
оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в районе
случилось несколько чрезвычайных происшествий.
В
Киеве заявляют о блокаде Москвой Керченского пролива. Из-за этого,
говорится на официальном сайте Министерства по вопросам временно
оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в районе
случилось несколько чрезвычайных происшествий.
Ведомство ссылается на данные международных систем мониторинга судов. Так, 30 ноября грузовое судно Lady Maria
из африканской республики Того столкнулось с другим кораблем. "При
маневрировании вблизи Керченского пролива оно понесло повреждения из-за
запутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна Azov Concord (Республика Мальта)", – приводит сообщение министерства украинское издание "Обозреватель".
Россия
допустила скопление судов в районе Керченского пролива, что создало
серьезную угрозу безопасности морского судоходства в регионе, заявили в
украинском ведомстве. В Киеве ссылаются на конвенцию ООН по морскому
праву от 1982 года, которая налагает на Россию ответственность за
навигацию в акватории.
Ранее
украинские средства массовой информации сообщали о блокировке выхода и
входа кораблей в азовских портах Украины – Мариуполе и Бердянске.
Движение в Азовском море осуществляется только в направлении портов
России. Киев жалуется, что из-за решительных действий Москвы несет
большие убытки.
Ситуация
в Азовском море и Керченском проливе резко обострилась 25 ноября, когда
три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в российские
территориальные воды и стали приближаться к Керченскому проливу. Вскоре они были задержаны пограничной охраной ФСБ.
Руководство Незалежной
поспешило обвинить Россию в агрессии. По инициативе президента страны
Петра Порошенко в юго-восточных регионах страны было введено военное
положение. Оно продлится 30 дней – до конца декабря текущего года.