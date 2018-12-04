В Киеве заявляют о блокаде Россией Керченского пролива. Из-за этого, говорится на официальном сайте министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в районе произошло несколько чрезвычайных происшествий.

Киеве заявляют о блокаде Россией Керченского пролива. Из-за этого,говорится на официальном сайте министерства по вопросам временнооккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в районепроизошло несколько чрезвычайных происшествий.Ведомство ссылается на данные международных систем мониторинга судов. Так, 30 ноября грузовое судно Lady Mariaиз африканской республики Того столкнулось с другим кораблем. "Приманеврировании вблизи Керченского пролива оно понесло повреждения из-зазапутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна Azov Concord (Республика Мальта)", – приводит сообщение министерства украинское издание "Обозреватель".Россиядопустила скопление судов в районе Керченского пролива, что создалосерьезную угрозу безопасности морского судоходства в регионе, заявили вукраинском министерстве. В Киеве ссылаются на конвенцию ООН по морскомуправу от 1982 года, которая налагает на Россию ответственность занавигацию судов в акватории.Ранееукраинские средства массовой информации сообщали о блокировке выхода ивхода кораблей в азовских портах Украины – Мариуполе и Бердянске.Движение в Азовском море осуществляется только в направлении портовРоссии. Киев жалуется, что из-за решительных действий Москвы несетбольшие убытки.Ситуацияв Азовском море и Керченском проливе резко обострилась 25 ноября, когдатри судна военно-морских сил Украины вторглись в российскиетерриториальные воды и стали приближаться к Керченскому проливу. Вскоресуда были задержаны пограничной охраной ФСБ.Руководство Незалежнойпоспешило обвинить Россию в агрессии. По инициативе президента страныПетра Порошенко в юго-восточных регионах страны было введено военноеположение. Оно продлится 30 дней – до конца декабря текущего года.