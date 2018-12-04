Певица Валерия прокомментировала слухи о том, что якобы она и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин не одобряли романтических отношений дочери певицы Анны Шульгиной с рэпером Слэмом. Артистка выступила с опровержением и даже намекнула на их скорую свадьбу.

Певица Валерия прокомментировала слухи о том, что якобы она и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин не одобряли романтических отношений дочери певицы Анны Шульгиной с рэпером Слэмом. Артистка выступила с опровержением и даже намекнула на их скорую свадьбу.Несколько лет назад Анна Шульгина объявила, что встречается с рэп-исполнителем Слэмом. Все началось с того, что Сергей (настоящее имя артиста) предложил Анне записать несколько композиций. В процессе работы молодые люди поняли, что испытывают друг к другу симпатию, причем не только дружескую или профессиональную.Близкие негативно восприняли роман между Анной и Сергеем. "Я вырос на Кавказе. По правилам мужчина должен позвонить и сказать: "Я встречаюсь с вашей дочкой, у нас серьезные планы на будущее". Так заведено, понимаете? Он этого не сделал", – приводят слова мужа певицы Валерии Иосифа Пригожина . Говорят, и сама артистка не была в восторге от выбора наследницы. Якобы Валерия представляла в качестве возлюбленного дочери более солидного мужчину.Однако Анна и Сергей смогли выстоять в борьбе за любовь. Сейчас все неурядицы остались в прошлом. Более того, Валерия даже намекнула на скорую свадьбу влюбленных. "Я знаю, что у них грандиозные планы на совместное будущее. То, что Аня встречается с Сережкой, это замечательно", – объявила артистка.Валерия рассказала, что избранник очень положительно влияет на ее дочь, раскрывая новые творческие грани. "Если поначалу они что-то вместе делали, то последний альбом дочки, который она записала, полностью ее детище. Она говорит: "Мама, мне интересно себя познать. Через творчество я раскрываю саму себя!". Если это приносит такие плоды, то как же я могу быть против таких отношений? Я их одобряю", – заключила Валерия.