Почему владимирские сельхозугодья зарастают лесом, а аграрный комплекс региона затормозился в развитии. Эти вопросы обсудили сегодня на круглом столе , организованном Законодательным Собранием области на базе аграрного колледжа в Новоалександрово. В обсуждении острых проблем сельского хозяйства приняли участие депутаты, представители федеральных служб, исполнительной власти, муниципалитетов и сельхозпредприятий.

Почему владимирские сельхозугодья зарастают лесом, а аграрный комплекс региона затормозился в развитии. Эти вопросы обсудили сегодня на круглом столе , организованном Законодательным Собранием области на базе аграрного колледжа в Новоалександрово. В обсуждении острых проблем сельского хозяйства приняли участие депутаты, представители федеральных служб, исполнительной власти, муниципалитетов и сельхозпредприятий. По данным департамента сельского хозяйства на сегодняшний день в 33 регионе не обрабатывается больше 240 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. А это 40% всех сельхозугодий региона. Такое положение дел не устраивает руководство области. И в Белом доме намерены приложить все усилия для изъятия таких участков у нерадивых хозяев и создания необходимых условий для инвесторов, готовых развивать сельское хозяйство региона.Павел Антов, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии ЗакСобрания области: "В нашей области, например, в зачаточном состоянии находится разведение крупного рогатого скота. Очень большие успехи у нас есть по молоку, но нет достаточного количества свинины, причем свинины такой, которая сюжет быть востребована в перерабатывающей промышленности. Есть очень много вопросов, связанных с сельским хозяйством нашей области. И, главное, что может сдвинуть этот застоявшийся ком с мертвой точки - это то, чтобы земля переходила к людям, еще такие люди в нашей стране, которые готовы обрабатывать эту землю и выращивать сельскохозяйственную продукцию".