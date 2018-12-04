В Сети заблокирован интернет-магазин, который под видом продажи одежды предлагал детские интим-услуги. На ресурс пожаловались активисты, обнаружившие, что в описании страниц с фотографиями детей 5-8 лет речь идет вовсе не об одежде, а о мальчиках и девочках, причем, с указанием почасовой оплаты.

В Интернете заблокирован интернет-магазин, который под видом продажи одежды предлагал детские интим-услуги.На ресурс в Роскомнадзор пожаловались пользователи соцсетей, обнаружив, что в описании страниц с фотографиями детей 5-8 лет речь идет вовсе не об одежде, а о мальчиках и девочках, причем с указанием почасовой оплаты.Сайт внесен в Единый реестр запрещенной информации, материалы переданы в правоохранительные органы, так как имеются все признаки уголовного преступления, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. В случае обнаружения подобных ресурсов пользователям предложили обращаться на горячую линию через форму на сайте ведомства.Обнаружить этот сайт удалось активистам движения "Сдай педофила". Его лидер Анна Левченко пояснила "Комсомолке", что это, конечно, не первый подобный сайт, однако раньше они размещались в теневом Интернете, где невозможно отследить организаторов подобного "бизнеса".Тут же педофильский магазин находится в открытом доступе — на российских серверах.Левченко рассказала, что им удалось установить: фото "моделей" были взяты с реального сайта детской одежды, однако они были сделаны еще семь лет назад.То есть сейчас невозможно точно сказать: это был реально педофильский сайт, или же фейковый.По словам Левченко, фейковый сайт могли сделать как мошенники, которые попросту стригли деньги с извращенцев (зная, что они все равно никуда не пожалуются), или же его сделали специальные службы, чтобы таким образом отлавливать педофилов.Левченко также сообщила, что по заявлениям активистов в полиции и Следственном комитете уже сделаны запросы владельцам серверов, на которых размещался данный ресурс.