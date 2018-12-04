В полицию по Сургутскому району ХМАО обратилась 46-летняя жительница села Угут. Женщина пожаловалась на мошенников, которые выманили у нее 670 тысяч рублей за снятие родового проклятия после того, как она купила амулет от сглаза на одном из сайтов.

В полицию по Сургутскому району ХМАО обратилась 46-летняя жительница села Угут. Она пожаловалась на мошенников, которые выманили у нее огромную сумму за "снятие родового проклятия".В сентябре женщина приобрела на одном из сайтов амулет от сглаза, а через некоторое время ей стали поступать звонки от неизвестных, которые стали пугать потерпевшую, что на ее семью наложено проклятье.По стечению обстоятельств у женщины в это самое время заболели дети, и она поверила словам мошенников.За избавление детей от болезней она на протяжении двух месяцев перевела на счет злоумышленников в общей сложности 670 тысяч рублей.При этом чеки по указанию лжецелителей потерпевшая сжигала. Мошенники уверяли женщину, что переведенные им средства должна освятить некая "бабушка", после чего деньги вернут. Однако после получения перевода злоумышленники отключили мобильный телефон.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", аферистов ищут, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО.