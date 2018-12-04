Омбудсмен Верховной рады Людмила
Денисова упала в обморок во время выступления президента Украины. Инцидент
произошел в прямом эфире телеканала ICTV.
Омбудсмен Верховной рады Людмила
Денисова упала в обморок во время выступления президента Украины. Инцидент
произошел в прямом эфире телеканала ICTV.
Петр
Порошенко говорил о реакции в мире на инцидент с украинскими кораблями в
Керченском проливе. В этот момент женщине стало плохо – она буквально рухнула
на пол.
Глава
государства прервал свое выступление, чтобы помочь Денисовой подняться и покинуть
студию. Возобновив выступление, Порошенко объяснил, почему омбудсмен потеряла
сознание.
"Смотрите, с какой нагрузкой сейчас
работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Она работает
по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков", – сказал украинский лидер.
Омбудсмену же была оказана помощь
специалистов.
Как писали "Дни.ру", 25 ноября три украинских
корабля нарушили границу России и направились из Черного моря в сторону
Керченского пролива. Они совершили опасное маневрирование, не подчинившись
требованиям наших властей.
В результате инцидента судна были задержаны, а
моряки арестованы на два месяца. После произошедшего украинский президент ввел
режим военного положения в ряде регионов страны.