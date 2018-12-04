Омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова упала в обморок во время выступления президента Украины. Инцидент произошел в прямом эфире телеканала ICTV.

Омбудсмен Верховной рады ЛюдмилаДенисова упала в обморок во время выступления президента Украины. Инцидентпроизошел в прямом эфире телеканала ICTV.ПетрПорошенко говорил о реакции в мире на инцидент с украинскими кораблями вКерченском проливе. В этот момент женщине стало плохо – она буквально рухнулана пол.Главагосударства прервал свое выступление, чтобы помочь Денисовой подняться и покинутьстудию. Возобновив выступление, Порошенко объяснил, почему омбудсмен потеряласознание."Смотрите, с какой нагрузкой сейчасработает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Она работаетпо 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков", – сказал украинский лидер.Омбудсмену же была оказана помощьспециалистов.Как писали "Дни.ру", 25 ноября три украинскихкорабля нарушили границу России и направились из Черного моря в сторонуКерченского пролива. Они совершили опасное маневрирование, не подчинившисьтребованиям наших властей.В результате инцидента судна были задержаны, аморяки арестованы на два месяца. После произошедшего украинский президент ввелрежим военного положения в ряде регионов страны.