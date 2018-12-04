Недавний инцидент в Керченском проливе, когда три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные воды России, ухудшил и без того непростые отношения Москвы и Киева. Президент Незалежной Петр Порошенко дважды пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным, однако идти на контакт с провокатором в Кремле не пожелали. Впрочем, у некоторых пользователей Сети своя, альтернативная трактовка происходящего.

Недавнийинцидент в Керченском проливе, когда три корабля украинских ВМСвторглись в территориальные воды России, ухудшил и без того непростыеотношения Москвы и Киева. Президент НезалежнойПетр Порошенко дважды пытался связаться с российским лидером ВладимиромПутиным, однако идти на контакт с провокатором в Кремле не пожелали.Впрочем, у некоторых пользователей Сети своя, альтернативная трактовкапроисходящего.ПопыткиПорошенко связаться по телефону с Путиным подтвердил пресс-секретарьглавы российского государства Дмитрий Песков. Несмотря на заявленияКремля, пользователи Сети, как это часто бывает, озвучивают собственноевидение происходящего.Так, пользователь TwitterКонстантин Симонов утверждает, что украинский лидер не только смогдозвониться главе российского государства, но и попросить у негопрощения."Порошенко с момента инцидента в Керченском проливе дважды немог дозвониться до Путина. Впрочем, поговаривают, что разговор двухлидеров все-таки состоялся и Петр Алексеевич попросил прощения уВладимира Владимировича за свое скотское поведение", – написал комментатор.Впрочем, Симонов тут же добавил, что его предположение основано лишь на слухах. Об источнике подобных разговоров пользователь предпочел не распространяться.Отношения России и Украины в очередной раз обострились 25 ноября, когда три корабля военно-морских сил Незалежнойвторглись в территориальные воды России. Суда не реагировали напредупреждения пограничников и позже были задержаны вблизи Керченскогопролива. В Киеве обвинили Москву в агрессии и призвали Запад к новымсанкциям против России. По инициативе Петра Порошенко в стране быловведено военное положение.Украинскийлидер безуспешно пытался связаться с президентом России сразу послеинцидента. В Кремле рвение Порошенко не поддержали.через несколько дней Владимир Путин дал жесткую оценку действиям Киева.На форуме "Россия, вперед!" президент назвал инцидент 25 ноябряпровокацией, за которой стоит лично Порошенко. "Киеву все сходит с рук",– с сожалением отметил глава государства.