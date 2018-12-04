Президент
Украины Петр Порошенко сделал заявление о возможности отмены выборов
главы государства в марте 2019 года. По его словам, такое произойдет в
случае агрессии против Незалежной.
Президент
Украины Петр Порошенко сделал заявление о возможности отмены выборов
главы государства в марте 2019 года. По его словам, такое произойдет в
случае агрессии против Незалежной.
Украинский
лидер гарантировал, что президентские выборы пройдут, как и назначено, в
конце марта. "Единственное, что этому может помешать, – это открытая
вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать
государство", – цитирует Порошенко .
Об
отмене президентских выборов на Украине заговорили в связи с введением
военного положения. Это произошло после провокации украинских кораблей в
Керченском проливе. 25 ноября три судна ВМС Незалежной вторглись в территориальные воды России и позже были задержаны пограничной охраной ФСБ. Киев обвинил Москву в агрессии.
Изначально
Порошенко планировал ввести военное положение на срок в 60 суток – до
конца января следующего года. В таком случае были бы отменены выборы
президента, назначенные на конец марта 2019 года. Все потому, что
избирательная кампания не смогла бы стартовать в нужный срок, в конце
декабря текущего года.
Ввести
специальный режим на два месяца Порошенко не позволила Верховная рада.
Депутаты проголосовал за 30-дневное военное положение, и президент был
вынужден пойти на уступки. 28 ноября соответствующий указ вступил в
силу.
Подписание
Петром Порошенко указа о введении военного положения может стать лишь
первой ласточкой на пути к его пожизненному президентству, полагает
соратник Юлии Тимошенко, экс-глава администрации главы Незалежной Андрей Сенченко. По его словам, продление полномочий нынешнего президента будет означать продолжение войны на востоке страны.
Эксперты
считают, что военное положение – единственный способ для Порошенко
остаться у власти. Рейтинг украинского лидера крайне низкий, в районе
10%. Его опережают лидер "Батькивщины", бывший премьер-министр Юлия
Тимошенко и юморист Владимир Зеленский.