Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о возможности отмены выборов главы государства в марте 2019 года. По его словам, такое произойдет в случае агрессии против Незалежной.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко сделал заявление о возможности отмены выборовглавы государства в марте 2019 года. По его словам, такое произойдет вслучае агрессии против Незалежной.Украинскийлидер гарантировал, что президентские выборы пройдут, как и назначено, вконце марта. "Единственное, что этому может помешать, – это открытаявооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищатьгосударство", – цитирует Порошенко .Оботмене президентских выборов на Украине заговорили в связи с введениемвоенного положения. Это произошло после провокации украинских кораблей вКерченском проливе. 25 ноября три судна ВМС Незалежной вторглись в территориальные воды России и позже были задержаны пограничной охраной ФСБ. Киев обвинил Москву в агрессии.ИзначальноПорошенко планировал ввести военное положение на срок в 60 суток – доконца января следующего года. В таком случае были бы отменены выборыпрезидента, назначенные на конец марта 2019 года. Все потому, чтоизбирательная кампания не смогла бы стартовать в нужный срок, в концедекабря текущего года.Ввестиспециальный режим на два месяца Порошенко не позволила Верховная рада.Депутаты проголосовал за 30-дневное военное положение, и президент былвынужден пойти на уступки. 28 ноября соответствующий указ вступил всилу.ПодписаниеПетром Порошенко указа о введении военного положения может стать лишьпервой ласточкой на пути к его пожизненному президентству, полагаетсоратник Юлии Тимошенко, экс-глава администрации главы Незалежной Андрей Сенченко. По его словам, продление полномочий нынешнего президента будет означать продолжение войны на востоке страны.Экспертысчитают, что военное положение – единственный способ для Порошенкоостаться у власти. Рейтинг украинского лидера крайне низкий, в районе10%. Его опережают лидер "Батькивщины", бывший премьер-министр ЮлияТимошенко и юморист Владимир Зеленский.