Один человек погиб и еще три получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в квартире жилого дома в Орехово-Зуевском районе Московской области. По предварительной версии, один из пострадавших накануне нашел предмет похожий на гранату, который и мог взорваться.

Следственный комитет обнародовал кадры из квартиры жилого дома в городе Куровское Орехово-Зуевского района Московской области, где во вторник, 4 декабря, прогремел взрыв.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате инцидента погибла женщина. Еще три человека – двое мужчин и женщина пострадали. Все они, как отметили в региональном управлении СК РФ, вели "асоциальный образ жизни".По предварительной информации, причиной произошедшего мог стать взрыв предмета "похожего на гранату", который накануне нашел один пострадавших.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ЧП в рамках доследственной проверки.