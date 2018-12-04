Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась в 2011
году и после этого памятного события герцог Кембриджский ни разу не надел
обручальное кольцо. Неужели он решил бросить вызов королевским традициям?
Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась в 2011
году и после этого памятного события герцог Кембриджский ни разу не надел
обручальное кольцо. Неужели он решил бросить вызов королевским традициям?
Эксперт Эмили Эндрюс утверждает, что все мужчины
из королевской семьи носят с собой символ брачных уз. "Герцог Эдинбургский всегда надевает кольцо,
принц Чарльз носил его во время брака с принцессой Дианой, принц Эндрю – до развода с Сарой
Фергюсон, и думаю, принц Эдвард тоже носит его", – уточнила она. Эндрюс добавила, что "единственный
член монаршей семьи, который не носит кольцо, – это Уильям".
Все началось со дня их бракосочетания в мае 2011 года, когда принц подарил Кейт кольцо во время церемонии, но так и не забрал его обратно. Один из представителей семьи тогда сообщил, что "у пары будет только одно кольцо, потому что они
сами так пожелали". На самом деле истинная причина довольна проста. "Уильям не
любит украшения, и об этом заранее сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца",
– пояснил другой эксперт Пенни Джунор.
Обсуждение разгорелось еще до свадьбы принца Гарри и
Меган Маркл. Тогда специалисты гадали, последует ли младший сын принца Чарльза примеру своего старшего брата. "Я думаю, он будет носить кольцо. Гарри любит демонстрировать
свои чувства к Меган, и они оба всегда были очень искренними и открытыми", – утверждает Омид
Скоди. Сейчас, когда уже прошло много месяцев после церемонии, мы уже точно уверены, что
принц решил не нарушать эту традицию.
В книге Джессики Джейн "Герцогиня Кембриджская: как
Кейт Миддлтон стала будущей королевой", опубликованной в 2012 году,
сообщается, что за три года до помолвки, Миддлтон даже пришлось уйти с работы в
модном доме, потому что "ей нужно было время, чтобы подумать над своими
отношениями с Уильямом". Причиной стали слухи о том, что принц предпочел "пойти в
клуб с друзьями" вместо того, чтобы провести время с ней. Сын леди Ди даже "флиртовал
и танцевал с другой девушкой", рассказал автор книги.
Несмотря на все трудности влюбленные все-таки решили
остаться вместе и узаконить свои отношения. В 2010 году пара объявила о
помолвке. Кейт с гордостью демонстрировала кольцо, которое в прошлом
принадлежало матери жениха. Спустя год состоялась официальная церемония в Вестминстерском
аббатстве в Лондоне. Известно, что супруги уже вместе семь лет и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Недавно в СМИ появились слухи о
том, что герцогиня ожидает еще одного ребенка.