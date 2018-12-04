Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась в 2011 году и после этого памятного события герцог Кембриджский ни разу не надел обручальное кольцо. Неужели он решил бросить вызов королевским традициям?

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась в 2011году и после этого памятного события герцог Кембриджский ни разу не наделобручальное кольцо. Неужели он решил бросить вызов королевским традициям?Эксперт Эмили Эндрюс утверждает, что все мужчиныиз королевской семьи носят с собой символ брачных уз. "Герцог Эдинбургский всегда надевает кольцо,принц Чарльз носил его во время брака с принцессой Дианой, принц Эндрю – до развода с СаройФергюсон, и думаю, принц Эдвард тоже носит его", – уточнила она. Эндрюс добавила, что "единственныйчлен монаршей семьи, который не носит кольцо, – это Уильям".Все началось со дня их бракосочетания в мае 2011 года, когда принц подарил Кейт кольцо во время церемонии, но так и не забрал его обратно. Один из представителей семьи тогда сообщил, что "у пары будет только одно кольцо, потому что онисами так пожелали". На самом деле истинная причина довольна проста. "Уильям нелюбит украшения, и об этом заранее сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца",– пояснил другой эксперт Пенни Джунор.Обсуждение разгорелось еще до свадьбы принца Гарри иМеган Маркл. Тогда специалисты гадали, последует ли младший сын принца Чарльза примеру своего старшего брата. "Я думаю, он будет носить кольцо. Гарри любит демонстрироватьсвои чувства к Меган, и они оба всегда были очень искренними и открытыми", – утверждает ОмидСкоди. Сейчас, когда уже прошло много месяцев после церемонии, мы уже точно уверены, чтопринц решил не нарушать эту традицию.В книге Джессики Джейн "Герцогиня Кембриджская: какКейт Миддлтон стала будущей королевой", опубликованной в 2012 году,сообщается, что за три года до помолвки, Миддлтон даже пришлось уйти с работы вмодном доме, потому что "ей нужно было время, чтобы подумать над своимиотношениями с Уильямом". Причиной стали слухи о том, что принц предпочел "пойти вклуб с друзьями" вместо того, чтобы провести время с ней. Сын леди Ди даже "флиртовали танцевал с другой девушкой", рассказал автор книги.Несмотря на все трудности влюбленные все-таки решилиостаться вместе и узаконить свои отношения. В 2010 году пара объявила опомолвке. Кейт с гордостью демонстрировала кольцо, которое в прошломпринадлежало матери жениха. Спустя год состоялась официальная церемония в Вестминстерскомаббатстве в Лондоне. Известно, что супруги уже вместе семь лет и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Недавно в СМИ появились слухи отом, что герцогиня ожидает еще одного ребенка.