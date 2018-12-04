Старшеклассники из Тулузы спалили здание собственной школы в рамках протестной акции, приуроченной к масштабным выступлениям так называемых желтых жилетов, которые уже несколько дней сотрясают Францию.

Старшеклассники из французской Тулузы подожгли здание собственной школы – инцидент, произошедший во вторник, 4 декабря, сняли на видео очевидцы.Школьники соорудили перед входом в учебное заведение баррикаду, основой которой послужили пластиковые мусорные баки, собранные поблизости.Кто-то из учеников подпалил конструкцию и пламя быстро перекинулось на здание – в результате инцидента никто не пострадал, однако школе был нанесен существенный ущерб.Как сообщают местные СМИ, подростки организовали протест в рамках выступления так называемых "желтых жилетов", акции которых сотрясают Францию уже не первый день.Напомним, что речь идет о выражении недовольства повышением цен на топливо, реформой образования и налоговой политикой правительства.Ущерб от действий погромщиков исчисляется миллионами евро, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали более 1300 человек, счет задержанных идет на сотни.