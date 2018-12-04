Украинского президента уличили во лжи. Российские журналисты
опровергли приведенные им данные по украинским морякам.
Украинского президента уличили во лжи. Российские журналисты
опровергли приведенные им данные по украинским морякам.
Петр Порошенко заявил, что лишь трое задержанных украинских
моряков заявили в крымском суде о нарушении российской границы, а остальные
якобы отказались признать юрисдикцию российского суда. Корреспондент РИА Новости,
присутствовавшие на судебных заседаниях, говорят, что украинский президент
врет.
Как минимум 11 из 24 моряков на слушаниях не говорили о
непризнании российского суда. Также нет никаких свидетельств того, что
остальные задержанные делали такие заявления, утверждают репортеры. Порошенко
же называет украинских моряков героями и говорит, что они отказались признавать
российский суд.
Известно, что один из задержанных нарушителей сказал, что претензий
к российской стороне у него нет; другой оставил выбор меры пресечения на усмотрение
семьи. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, присутствовавшая
на судебных заседаниях, заявила, что ей не известно о демаршах украинских
моряков.
"Не было такого. Только один единственный заявил, что он не
понимает русский язык и ему необходим переводчик. Так судья ему все перевел,
как положено, и все", – сказала Лубина.
25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в
территориальные воды России, они не отвечали на запросы пограничников и опасно
маневрировали в Черном море и Керченском проливе. К вечеру ФСБ задержала нарушителей
и доставила их в Керчь, крымские суды арестовали моряков на два месяца. Им
грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российской
границы. В России инцидент в Черном море назвали заранее подготовленной Киевом
провокацией.