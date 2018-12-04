Украинского президента уличили во лжи. Российские журналисты опровергли приведенные им данные по украинским морякам.

Украинского президента уличили во лжи. Российские журналистыопровергли приведенные им данные по украинским морякам.Петр Порошенко заявил, что лишь трое задержанных украинскихморяков заявили в крымском суде о нарушении российской границы, а остальныеякобы отказались признать юрисдикцию российского суда. Корреспондент РИА Новости,присутствовавшие на судебных заседаниях, говорят, что украинский президентврет.Как минимум 11 из 24 моряков на слушаниях не говорили онепризнании российского суда. Также нет никаких свидетельств того, чтоостальные задержанные делали такие заявления, утверждают репортеры. Порошенкоже называет украинских моряков героями и говорит, что они отказались признаватьроссийский суд.Известно, что один из задержанных нарушителей сказал, что претензийк российской стороне у него нет; другой оставил выбор меры пресечения на усмотрениесемьи. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, присутствовавшаяна судебных заседаниях, заявила, что ей не известно о демаршах украинскихморяков."Не было такого. Только один единственный заявил, что он непонимает русский язык и ему необходим переводчик. Так судья ему все перевел,как положено, и все", – сказала Лубина.25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись втерриториальные воды России, они не отвечали на запросы пограничников и опасноманеврировали в Черном море и Керченском проливе. К вечеру ФСБ задержала нарушителейи доставила их в Керчь, крымские суды арестовали моряков на два месяца. Имгрозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российскойграницы. В России инцидент в Черном море назвали заранее подготовленной Киевомпровокацией.