Странное поведение президента Украины Петра Порошенко на церемонии запуска аэроэкспресса из Киева в аэропорт Борисполь не осталось без внимания пользователей Сети. Украинский лидер, произносивший речь с заплетающимся языком, вызвал немало едких и саркастических замечаний у комментаторов.

Странное поведение президента Украины Петра Порошенко на церемонии запускааэроэкспресса из Киева в аэропорт Борисполь не осталось без вниманияпользователей Сети. Украинский лидер, произносивший речь с заплетающимсяязыком, вызвал немало едких и саркастических замечаний у комментаторов.Нацеремонию запуска скоростной электрички Киев – Борисполь Петр Порошенкоприбыл в явно приподнятом настроении. Украинский лидер принялсянахваливать достоинства нового аэроэкспресса, сопровождая свои словаактивной жестикуляцией. Стоявшие рядом с лидером Незалежной чиновники не могли подавить улыбки.По словам бывшего спикера Службы безопасности Украины (СБУ) Станислава Речинского,появление на публике подшофе стало нормой для украинского лидера. "Онреально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже языкзаплетался", – написал экс-чиновник на своей странице в Facebook.Саркастические комментарии оставили и пользователи Twitter."Пьяный как черт Порошенко на днях с помпой запустил аэроэкспресс вкиевский аэропорт Борисполь. Поезд сломался на следующий день.Интересно, а почему в случившемся алкоголик Петя до сих пор не обвинил"клятых москалей"?" – написал комментатор Константин Симонов.РасхваленнаяПорошенко электричка сломалась на следующий день после открытия в 11:58на 19 километре маршрута. Людям пришлось выйти из вагонов и добиратьсядо аэропорта самостоятельно.Напомним, ранее лидер Социалистической партии Илья Киварассказал о веселом времяпрепровождении Порошенко во время событий намайдане зимой 2013-2014 годов. По его словам, на втором этаже зданияДома профсоюзов, которое находится рядом с Площадью независимости, всебыло пропитано коньяком, заполнено икрой и пьяными лицами. Среди всегоэтого великолепия Кива как-то заметил пьяного Порошенко. "Бухой и еле языком волочил", – рассказал лидер социалистов Незалежной.Веселопровел время украинский лидер и на траурных мероприятиях по случаю100-летия окончания Первой мировой войны в Париже. По столице Пятойреспублики Порошенко разгуливал в приподнятом настроении, постоянноулыбался. Комментаторы не исключили, что до этого лидер Незалежной успел как следует принять на грудь.