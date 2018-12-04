Странное поведение президента Украины Петра Порошенко на церемонии запуска
аэроэкспресса из Киева в аэропорт Борисполь не осталось без внимания
пользователей Сети. Украинский лидер, произносивший речь с заплетающимся
языком, вызвал немало едких и саркастических замечаний у комментаторов.
Странное поведение президента Украины Петра Порошенко на церемонии запуска
аэроэкспресса из Киева в аэропорт Борисполь не осталось без внимания
пользователей Сети. Украинский лидер, произносивший речь с заплетающимся
языком, вызвал немало едких и саркастических замечаний у комментаторов.
На
церемонию запуска скоростной электрички Киев – Борисполь Петр Порошенко
прибыл в явно приподнятом настроении. Украинский лидер принялся
нахваливать достоинства нового аэроэкспресса, сопровождая свои слова
активной жестикуляцией. Стоявшие рядом с лидером Незалежной чиновники не могли подавить улыбки.
По словам бывшего спикера Службы безопасности Украины (СБУ) Станислава Речинского,
появление на публике подшофе стало нормой для украинского лидера. "Он
реально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже язык
заплетался", – написал экс-чиновник на своей странице в Facebook.
Саркастические комментарии оставили и пользователи Twitter.
"Пьяный как черт Порошенко на днях с помпой запустил аэроэкспресс в
киевский аэропорт Борисполь. Поезд сломался на следующий день.
Интересно, а почему в случившемся алкоголик Петя до сих пор не обвинил
"клятых москалей"?" – написал комментатор Константин Симонов.
Расхваленная
Порошенко электричка сломалась на следующий день после открытия в 11:58
на 19 километре маршрута. Людям пришлось выйти из вагонов и добираться
до аэропорта самостоятельно.
Напомним, ранее лидер Социалистической партии Илья Кива
рассказал о веселом времяпрепровождении Порошенко во время событий на
майдане зимой 2013-2014 годов. По его словам, на втором этаже здания
Дома профсоюзов, которое находится рядом с Площадью независимости, все
было пропитано коньяком, заполнено икрой и пьяными лицами. Среди всего
этого великолепия Кива как-то заметил пьяного Порошенко. "Бухой и еле языком волочил", – рассказал лидер социалистов Незалежной.
Весело
провел время украинский лидер и на траурных мероприятиях по случаю
100-летия окончания Первой мировой войны в Париже. По столице Пятой
республики Порошенко разгуливал в приподнятом настроении, постоянно
улыбался. Комментаторы не исключили, что до этого лидер Незалежной успел как следует принять на грудь.