А женщины перебегали дорогу в неположенном месте

А женщины перебегали дорогу в неположенном местеВо Владимире задержали 45-летнего местного жителя. Его подозревают в угоне автомобиля и ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба регионального УМВД.3 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение об аварии в микрорайоне Юрьевец: водитель за рулем автомобиля Audi сбил пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте.Пострадавшие - женщины, 1949 и 1985 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. А водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан правоохранителями.У пьяного мужчины, оставившего место ДТП, не было водительских прав. В отношении подозреваемого составлены протоколы об административных правонарушениях. Обстоятельства ДТП будут расследоваться.