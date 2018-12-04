К счастью, на ее крики прибежал сосед

К счастью, на ее крики прибежал соседОктябрьский районный суд вынес приговор в отношении владимирца. Его признали виновным в покушении на убийство.18 ноября прошлого года мужчина выпивал со своей знакомой в квартире. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. Владимирец схватил кухонный нож и вонзил его в шею женщины. К счастью, на крики потерпевшей прибежал сосед мужчины.Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии особого режима.