Продюсер Иосиф Пригожин нашел неожиданную поддержку в своей борьбе против мата на сцене. Его главного оппонента назвали шутом, конъюнктурщиком и весьма посредственным поэтом.

Продюсер Иосиф Пригожин нашел неожиданную поддержку в своейборьбе против мата на сцене. Его главного оппонента назвали шутом, конъюнктурщикоми весьма посредственным поэтом.Битва за "великий и могучий", развернувшаяся всоцсетях между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым, кипит вторые сутки.Известный продюсер и лидер группировки "Ленинград" не сошлись вомнениях относительно употребления матерных выражений на сцене.Шнуров утверждает, что из песни слов не выкинешь, и мат -это весомая составляющая языка. Пригожин, в свою очередь, подчеркивает:существует закон, и он должен быть для всех един. Либо такой закон надо упразднить."Мат становитсякультом, без этого не существует сегодня ни одна новая песня у молодежи! Выпосмотрите, что происходит?! Я захожу в iTunes, и каждая новая песня с грубымплощадным матом", – отмечает Пригожин. В то же время, продюсер былдовольно резок, и поклонников Шнура назвал "лохами". Лидер "Ленинграда"в долгу не остался и нанес удар ниже пояса, упомянув в ответном посте супругуПригожина, Валерию – пообещав впредь слушать только ее песни.В защиту Пригожина в этом споре выступил член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Онсчитает, что "матерщиннику" Шнурову и его посредственным стихамуделяется слишком много внимания. А творчество Сергея, по мнению эксперта,"искусственно накачивается большой значимостью"."Шнуров своими творениями не несет свет людям. Он впоследнее время очень любит писать коньюктурные стишки "на злобудня". Для меня этот артист всегда с фигой за спиной. Ну и, разумеется, оночень хорошо справляется с ролью шута – а я не люблю шутов. Их единственнаязадача – высмеивать малозначимые поводы, которые вдруг по мановению волшебнойпалочки делаются значимыми, и уводить внимание людей от реальных проблемстраны", – заявил Манукян в интервью Дням.Ру.Иосиф Пригожин, при всех разногласиях с Сергеем Шнуровым, считаеттворчество "Ленинграда" талантливым. Плохо только, что ее участники"продают мат": они как дети, которым нравится нарушать запреты.