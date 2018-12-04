Продюсер Иосиф Пригожин нашел неожиданную поддержку в своей
борьбе против мата на сцене. Его главного оппонента назвали шутом, конъюнктурщиком
и весьма посредственным поэтом.
Продюсер Иосиф Пригожин нашел неожиданную поддержку в своей
борьбе против мата на сцене. Его главного оппонента назвали шутом, конъюнктурщиком
и весьма посредственным поэтом.
Битва за "великий и могучий", развернувшаяся в
соцсетях между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым, кипит вторые сутки.
Известный продюсер и лидер группировки "Ленинград" не сошлись во
мнениях относительно употребления матерных выражений на сцене.
Шнуров утверждает, что из песни слов не выкинешь, и мат -
это весомая составляющая языка. Пригожин, в свою очередь, подчеркивает:
существует закон, и он должен быть для всех един. Либо такой закон надо упразднить.
"Мат становится
культом, без этого не существует сегодня ни одна новая песня у молодежи! Вы
посмотрите, что происходит?! Я захожу в iTunes, и каждая новая песня с грубым
площадным матом", – отмечает Пригожин. В то же время, продюсер был
довольно резок, и поклонников Шнура назвал "лохами". Лидер "Ленинграда"
в долгу не остался и нанес удар ниже пояса, упомянув в ответном посте супругу
Пригожина, Валерию – пообещав впредь слушать только ее песни.
В защиту Пригожина в этом споре выступил член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он
считает, что "матерщиннику" Шнурову и его посредственным стихам
уделяется слишком много внимания. А творчество Сергея, по мнению эксперта,
"искусственно накачивается большой значимостью".
"Шнуров своими творениями не несет свет людям. Он в
последнее время очень любит писать коньюктурные стишки "на злобу
дня". Для меня этот артист всегда с фигой за спиной. Ну и, разумеется, он
очень хорошо справляется с ролью шута – а я не люблю шутов. Их единственная
задача – высмеивать малозначимые поводы, которые вдруг по мановению волшебной
палочки делаются значимыми, и уводить внимание людей от реальных проблем
страны", – заявил Манукян в интервью Дням.Ру.
Иосиф Пригожин, при всех разногласиях с Сергеем Шнуровым, считает
творчество "Ленинграда" талантливым. Плохо только, что ее участники
"продают мат": они как дети, которым нравится нарушать запреты.