Стали известны причины смерти молодого футболиста Алексея Ломакина. Полузащитника молодежной команды Локомотив накануне обнаружили мертвым на юге Москвы.

Стали известны причины смерти молодого футболиста АлексеяЛомакина. Полузащитника молодежной команды "Локомотив" наканунеобнаружили мертвым на юге Москвы.Ломакин скончался от инсульта и переохлаждения. Об этом телеканалу"360" сообщил источник в правоохранительных органах.Алексей Ломакин был воспитанником академии "Локомотива",он выступал за молодежную команду клуба с 2018 года. Труп спортсмена нашли 2декабря на юге Москвы. Сотрудники полиции вызвали скорую, но медикиконстатировали смерть.За два дня до трагедии молодой человек уехал из дома намедицинские процедуры. Он остался на базе ФК "Локомотив" на ночь. Насвязь юноша больше не выходил.Последним Алексея видел друг, с которым они вместе распивалиалкогольные напитки, а потом ехали в такси. Иван сейчас дает показанияследователям.Тем временем друзья погибшего юноши выдвинули свою версиютрагедии. Они считают, что Алексея могли отравить. Все, кто знал Ломакина,утверждают, что юноша мог выпить спиртного – но нечасто. Они не припоминают,чтобы Алексей рассказывал о походах в ночные клубы или другие увеселительныезаведения.Приятели игрока "Локомотива" утверждают, что молодойфутболист не позволял себе никаких излишеств и был полностью увлечен спортивнойкарьерой. По их словам, Алексей был дисциплинированным и не позволял себеизлишества.