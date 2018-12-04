Анна Семенович строго следит за своей фигурой. Но известная певица – тоже человек, и иногда ей хочется расслабиться. На отдыхе в Риме артистке выпало тяжкое испытание – ее железная воля не устояла перед страстным натиском итальянского темперамента.

Анна Семенович строго следит за своей фигурой. Но известнаяпевица – тоже человек, и иногда ей хочется расслабиться. На отдыхе в Римеартистке выпало тяжкое испытание – ее железная воля не устояла перед страстнымнатиском итальянского темперамента.О том, что надо держать себя в форме, певица и сама отличнознает, ей не надо об этом напоминать. Но попробуйте устоять перед искушением ввиде настоящей итальянской пиццы!"Ну как же в Италии без пиццы? Только не пишите мне, что я должна следить зафигурой и т. д. Я слежу. вот прям сейчас съем этот кусочек и…", -подписала Анна фото в Instagram.У Семенович сейчас отпуск. Анна решила хорошо отдохнуть,насмотревшись достопримечательностей. Ведь надо набраться сил к предстоящимновогодним праздникам, во время которых будет множество концертов.Но и своих поклонников певица не забывает. Она исполняетсвое обещание – отчитываться перед ними о каждом дне своей захватывающейпоездки в Италию. Фанаты не успеют заскучать – Анна уже засыпала ихфотографиями и видеоотчетами.Анна Семенович не щадит мужчин. К примеру, недавняя фотография певицы в эротичном зеленом платье сразила поклонников наповал.Звезда позировала в потрясающем платье глубокого зеленого цвета, открыв взорам зрителей стройные ноги. Да и декольте, как обычно, не скрывало немалых достоинств актрисы.Семенович тогда признавалась, что у нее игривое настроение. И это притом, что за несколько дней до этого появились сообщения о ее госпитализации.38-летняя артистка лежала под капельницей и признавалась, что ей надо восстановить здоровье в рекордно короткие сроки. Судя по последовавшим фотографиям, интенсивная терапия, которой подвергли актрису в одной из московских клиник, возымела свое действие. А остатки хвори выветрятся за время римских каникул.