Анна Семенович строго следит за своей фигурой. Но известная
певица – тоже человек, и иногда ей хочется расслабиться. На отдыхе в Риме
артистке выпало тяжкое испытание – ее железная воля не устояла перед страстным
натиском итальянского темперамента.
Анна Семенович строго следит за своей фигурой. Но известная
певица – тоже человек, и иногда ей хочется расслабиться. На отдыхе в Риме
артистке выпало тяжкое испытание – ее железная воля не устояла перед страстным
натиском итальянского темперамента.
О том, что надо держать себя в форме, певица и сама отлично
знает, ей не надо об этом напоминать. Но попробуйте устоять перед искушением в
виде настоящей итальянской пиццы!
"Ну как же в Италии без пиццы? Только не пишите мне, что я должна следить за
фигурой и т. д. Я слежу. вот прям сейчас съем этот кусочек и…", -
подписала Анна фото в Instagram.
У Семенович сейчас отпуск. Анна решила хорошо отдохнуть,
насмотревшись достопримечательностей. Ведь надо набраться сил к предстоящим
новогодним праздникам, во время которых будет множество концертов.
Но и своих поклонников певица не забывает. Она исполняет
свое обещание – отчитываться перед ними о каждом дне своей захватывающей
поездки в Италию. Фанаты не успеют заскучать – Анна уже засыпала их
фотографиями и видеоотчетами.
Анна Семенович не щадит мужчин. К примеру, недавняя фотография певицы в эротичном зеленом платье сразила поклонников наповал.Звезда позировала в потрясающем платье глубокого зеленого цвета, открыв взорам зрителей стройные ноги. Да и декольте, как обычно, не скрывало немалых достоинств актрисы.
Семенович тогда признавалась, что у нее игривое настроение. И это притом, что за несколько дней до этого появились сообщения о ее госпитализации.38-летняя артистка лежала под капельницей и признавалась, что ей надо восстановить здоровье в рекордно короткие сроки. Судя по последовавшим фотографиям, интенсивная терапия, которой подвергли актрису в одной из московских клиник, возымела свое действие. А остатки хвори выветрятся за время римских каникул.