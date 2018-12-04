Никакие запреты не смогут лишить украинцев возможности смотреть в новогоднюю ночь программы с участием российских артистов – если они, конечно, этого пожелают. Кроме телетрансляций существует интернет с записями этих передач. А лица в новогодних Голубых огоньках все равно из года в год те же самые.

Никакие запреты не смогут лишить украинцев возможностисмотреть в новогоднюю ночь программы с участием российских артистов – если они,конечно, этого пожелают. Кроме телетрансляций существует интернет с записямиэтих передач. А лица в новогодних "Голубых огоньках" все равно изгода в год те же самые.Украинские телеканалы лишатся лицензии, если решаттранслировать новогодние программы с участием российских артистов, попавших в"черный список". По мнению вице-премьера Незалежной ВячеславаКириленко, эти деятели культуры представляют угрозу национальной безопасности."Надеюсь, что накануне всех этих праздников каналы самипрошерстят собственную программную сетку. Крутите украинское", – заявилвице-премьер в эфире украинского ТВ.Украинских зрителей таким запретами не напугаешь, уверен членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян."В "Голубых огоньках" из года в год одни и теже лица. Украинцы спокойно могут зайти в Интернет – и, если уж совсем затоскуютпо российским "Голубым огонькам", то в новогоднюю ночь можно устроитьретроспективу по ним последних лет десяти. Уверен, что разницы никакой не будетс новым "творением". Без Киркорова, Баскова, Леонтьева и Пугачевойони в новогоднюю ночь не останутся", – сказал Манукян в интервью Дням.Ру.Эксперт убежден, чтои Софию Ротару при желании зритель увидит – но уже в украинском "Голубомогоньке". Так что повода для переживаний нет."Дорогие мои украинцы, плюйте вы на любые запреты. Выже свободные люди, не слушайте вы этого Кириленко", – сказал Манукян. Пословам эксперта, в конце концов, сегодня и телевизоры уже анахронизм – на дворе21-й век. Те же российские новогодние передачи при большом желании можносмотреть через интернет в прямом эфире.