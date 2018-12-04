Никакие запреты не смогут лишить украинцев возможности
смотреть в новогоднюю ночь программы с участием российских артистов – если они,
конечно, этого пожелают. Кроме телетрансляций существует интернет с записями
этих передач. А лица в новогодних Голубых огоньках все равно из
года в год те же самые.
Никакие запреты не смогут лишить украинцев возможности
смотреть в новогоднюю ночь программы с участием российских артистов – если они,
конечно, этого пожелают. Кроме телетрансляций существует интернет с записями
этих передач. А лица в новогодних "Голубых огоньках" все равно из
года в год те же самые.
Украинские телеканалы лишатся лицензии, если решат
транслировать новогодние программы с участием российских артистов, попавших в
"черный список". По мнению вице-премьера Незалежной Вячеслава
Кириленко, эти деятели культуры представляют угрозу национальной безопасности.
"Надеюсь, что накануне всех этих праздников каналы сами
прошерстят собственную программную сетку. Крутите украинское", – заявил
вице-премьер в эфире украинского ТВ.
Украинских зрителей таким запретами не напугаешь, уверен член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
"В "Голубых огоньках" из года в год одни и те
же лица. Украинцы спокойно могут зайти в Интернет – и, если уж совсем затоскуют
по российским "Голубым огонькам", то в новогоднюю ночь можно устроить
ретроспективу по ним последних лет десяти. Уверен, что разницы никакой не будет
с новым "творением". Без Киркорова, Баскова, Леонтьева и Пугачевой
они в новогоднюю ночь не останутся", – сказал Манукян в интервью Дням.Ру.
Эксперт убежден, что
и Софию Ротару при желании зритель увидит – но уже в украинском "Голубом
огоньке". Так что повода для переживаний нет.
"Дорогие мои украинцы, плюйте вы на любые запреты. Вы
же свободные люди, не слушайте вы этого Кириленко", – сказал Манукян. По
словам эксперта, в конце концов, сегодня и телевизоры уже анахронизм – на дворе
21-й век. Те же российские новогодние передачи при большом желании можно
смотреть через интернет в прямом эфире.