Сразу несколько московских аптек попались на нелегальной торговле сильнодействующими препаратами. Подотчетные лекарства там продают без рецептов и чеков, и зачастую дороже официальной цены. Почему фармацевтов не останавливают ни штрафы, ни судебные разбирательства?

Сразу несколько московских аптек попались на нелегальной торговле сильнодействующими препаратами. Подотчетные лекарства там продают без рецептов и чеков, и зачастую дороже официальной цены. Почему фармацевтов не останавливают ни штрафы, ни судебные разбирательства?- Довольно часто у нас в подъезде встречаются наркоманы, которые сидят здесь обдолбанные, колются.Подъезды домов в Можайском районе Москвы каждый день превращаются в наркопритоны.- Постоянно накапана в подъезде кровь, постоянно грязь. Они не соображают, что делают, они падают, хватаются за голову, бьются.Шприцы и пустые упаковки от медикаментов разбросаны на детских площадках, вокруг школ и садов.- Вот они — шприцы. Приходят к нам молодые люди.В качестве дозы используют лекарства, которые по закону обязаны продавать только по рецепту.- Они покупают это в соседских аптеках, которые находятся непосредственно в нашем доме на Гришина и в соседнем доме на Маршала Неделина.Глазные капли, из которых варят дозы, отпускают всем желающим без лишних вопросов.- Можно капли для глаз? Тропикамид.- Большие только.- А сколько стоят?- 500.Вызываем оперативно-следственную группу. У провизора сразу начинаются проблемы с памятью. Девушка заявила, что ничего не нарушала.- Я ничего объяснять не буду.- Почему?- Потому.- Почему лицо прячете?Покупателям не выдают никаких чеков, расчеты ведут мимо кассы. Все лекарства — без упаковок и маркировки.- Почему вы продаете без рецепта?- Ну, продала одному человеку без рецепта, вот и все.- Два человека сделали контрольную закупку, и оба раза вы не попросили рецепт.По закону такие препараты обязаны хранить в сейфе, продажи — фиксировать в журнале.- Таблетки находились вот в этой корзинке. Пакет с флаконами находился в верхнем ящике.А эту аптеку на улице Летчика Бабушкина полиция пыталась закрыть уже несколько раз. Очередная контрольная закупка — и снова нарушение закона.- Ваши 500 рублей. Спасибо.Препарат строгой отчетности аптекарь достала из кармана халата и тоже не попросила рецепт.- Вы утверждаете, что вы не продавали, а кто это тогда?- Не знаю.- Вот вы видны на камере. Это вы? То есть, продавали? А почему?- Потому, что попросил больной.Наглость владельцев наркоаптек объясняется слишком мягким наказанием: для юрлиц — до 100 тысяч рублей, для продавца — до 5 тысяч. Но обычно суммы в разы меньше."Выписывают штраф полторы тысячи. А я вот пласт у них взял за полторы тысячи рублей. То есть, сам штраф у них окупается мгновенно — один клиент", — говорит координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин.Кроме того, суд может приостановить деятельность таких аптек на три месяца. Но владельцы нелегального бизнеса, как правило, регистрируют другую компанию и продолжают торговать под новой вывеской.