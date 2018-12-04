Эстонский парламент во вторник не одобрил перевод всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения.

Эстонский парламент во вторник не одобрил перевод всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе парламента, поддержали только 50 депутатов 101-местного парламента, чего не хватило для принятия документа.Министр образования и науки страны Майлис Репс ранее заявила, что все дошкольные заведения в Эстонии в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. По ее словам, в ближайшие три года в детсадах появятся дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе.Сейчас на территории Эстонии действуют 74 средние школы, где можно получить образование на русском языке, однако их число неуклонно сокращается.