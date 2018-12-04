Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в российской продукции не избавит от правового пробела, который дает возможность легально производить и продавать пивоваренную продукцию с любым количеством солода.

Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в российской продукции не избавит от правового пробела, который дает возможность легально производить и продавать пивоваренную продукцию с любым количеством солода.Новым законодательством устанавливаются более либеральные требования к продукту, без механизмов контроля исполнения.По данным Роскачества, нововведения в отношении количества и качества солода не решают проблему так называемого "легального фальсификата".При этом относительно регулирования пива и пивных напитков существует тенденция, отдаляющая качество российского пива от традиционных пивоваренных стран.Например, по немецкому законодательству для производства пива должны использоваться лишь 3 ингредиента: вода, ячмень (ячменный солод) и хмель. Качество чешского пива четко определяется спецификацией, опубликованной в Главном вестнике Евросоюза.В России в настоящее время действует требование обязательного содержания в пиве не менее 80% солода, но отсутствуют методики определения количественного содержания солода, несоложеного сырья, сахаросодержащих продуктов. Недобросовестные производители этим пользуются, выпуская под видом пива пивные напитки.Подобное положение дел не позволяет контролировать соблюдение законодательного требования к составу пива и пивных напитков, привлекать к ответственности недобросовестных производителей, а также ведет к потере налоговых поступлений в бюджет.После вступления в силу нового технического регламента без одновременного утверждения методик контроля также невозможно будет осуществлять контроль соблюдения его требований.Сейчас на одной полке с пивными напитками и пивом стоит алкоголь, который образовался естественным путем в результате брожения, а также слабоалкогольные коктейли – смеси спирта и газировки.Внешнее сходство коктейлей с пивными напитками могло быть вызвано вследствие повышения акциза на слабоалкогольные коктейли без дополнительного четкого разделения по идентификационным признакам слабоалкогольной и пивоваренной продукции.Роскачество по поручению Правительства страны проводит исследование различных видов продукции, маркирующейся под пивные напитки.По итогам проверки ведомство представит доклад в правительство и предложит меры по изменению законодательства касательно классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества.Ранее сообщалось, что в распоряжение газеты "Ведомости" попал проект нового технического регламента безопасности алкогольной продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Документ устанавливает новые требования к составу пива. Согласно техрегламенту, заменять зерном и сахаросодержащими продуктами можно 50 процентов солода. В настоящее время норма составляет лишь 20 процентов. При этом масса сахаросодержащих продуктов возрастет с 2 до 5%.