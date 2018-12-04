Мужская сборная России по баскетболу практически гарантировала себе попадание в финальную часть Кубка мира 2019 года. В предпоследнем матче отборочного турнира наша команда одержала победу над сборной Чехии.

Мужская сборная России по баскетболу практически гарантировала себе попадание в финальную часть Кубка мира 2019 года. В предпоследнем матче отборочного турнира наша команда одержала победу над сборной Чехии.Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 81:61 в пользу российских баскетболистов, преимущество которых по ходу встречи достигало 30 очков. Самым результативным игроком у чехов стал Яромир Бохачик, который набрал 26 очков. У нас самым результативным стал защитник Дмитрий Хвостов — 17.Отметим, что в составе сборной России дебютировал темнокожий форвард московского ЦСКА Джоэл Боломбой, который является уроженцем Донецка, а 12 ноября получил российское гражданство. В матче с чехами он набрал 15 очков.В турнирной таблице группы "К" сборная России с 16 баллами занимает третье место. Команда Чехии опережает россиян на одно очко и идет второй. Лидирую французы (17). Отметим, что в финальную стадию Кубка мира выйдут три лучшие команды из каждой группы.