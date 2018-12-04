В преддверие наступающего года Желтой Свиньи
наших соотечественников ждет неприятный сюрприз. Стало известно, как россияне
работают перед Новым годом.
В преддверие наступающего года Желтой Свиньи
наших соотечественников ждет неприятный сюрприз. Стало известно, как россияне
работают перед Новым годом.
Последняя рабочая
неделя уходящего года продлится шесть дней. Начавшись с 24 декабря, трудовые будни
закончатся 29 декабря.
Но у такого решения есть резонное объяснение. "С
субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это
сделано для того, чтобы новогодние выходные
не прерывались", – цитирует представителя Роструда РИА Новости.
Сформирован
заранее и календарь праздничных дней. Каникулы у
наших соотечественников продлятся десять дней: с воскресенья 30 декабря этого
года, до вторника, 8 января Нового 2019 года включительно.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что в следующем году перенесены
выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая и с
воскресенья 6 января на пятницу 3 мая.
Как писали "Дни.ру", чтобы Новый год 2019 не был омрачен, специалисты "Лаборатории Касперского" предупредили
соотечественников о мерах предосторожности. Дело в том, что перед праздниками
зафиксирован рост краж средств с банковских карт. Эксперты советуют с
осторожностью относиться к покупкам подарков через интернет.