В преддверие наступающего года Желтой Свиньи наших соотечественников ждет неприятный сюрприз. Стало известно, как россияне работают перед Новым годом.

В преддверие наступающего года Желтой Свиньинаших соотечественников ждет неприятный сюрприз. Стало известно, как россиянеработают перед Новым годом.Последняя рабочаянеделя уходящего года продлится шесть дней. Начавшись с 24 декабря, трудовые буднизакончатся 29 декабря.Но у такого решения есть резонное объяснение. "Ссубботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Этосделано для того, чтобы новогодние выходныене прерывались", – цитирует представителя Роструда РИА Новости.Сформированзаранее и календарь праздничных дней. Каникулы унаших соотечественников продлятся десять дней: с воскресенья 30 декабря этогогода, до вторника, 8 января Нового 2019 года включительно.Кроме того, в ведомстве рассказали, что в следующем году перенесенывыходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая и своскресенья 6 января на пятницу 3 мая.Как писали "Дни.ру", чтобы Новый год 2019 не был омрачен, специалисты "Лаборатории Касперского" предупредилисоотечественников о мерах предосторожности. Дело в том, что перед праздникамизафиксирован рост краж средств с банковских карт. Эксперты советуют состорожностью относиться к покупкам подарков через интернет.