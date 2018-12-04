Сегодня стали известны победители конкурса Великие имена России. Итоги конкурса подвели в прямом эфире телеканала Россия 1.

Сегодня стали известны победители конкурса "Великие имена России". Итоги конкурса подвели в прямом эфире телеканала "Россия 1". Россияне проголосовали за имена 47 российских аэропортов.Аэропорт Шереметьево в Москве получит имя Александра Пушкина, симферопольский аэропорт получит имя известного мариниста Айвазовского, аэропорт Тюмени получит имя Дмитрия Менделеева, Воронеж — Петра Первого, Горно-Алтайск — Николая Рериха, Волгоград — Алексея Маресьева, Минеральные Воды — Михаила Лермонтова, Нижний Новгород — Валерия Чкалова, Омск — генерала Карбышева, Томск — Николая Камова, Астрахань — художника Бориса Кустодиева.Анадырь получил имя поэта Юрия Рытхэу,аэропорт Анапы может получить имя Владимира Коккинаки. Может быть увековечено имя инженера и конструктора Владимира Шухова. Имя Шухова может получить аэропорт Белгорода. Аэропорт Благовещенска может получить имя Николая Муравьева-Амурского, Владивосток — Владимира Арсеньева, имя Петра Первого может получить воздушная гавань Воронежа. Имя Акинфея Демидова может получить после голосования аэропорт Екатеринбурга. Аэропорт Калуги вполне предсказуемо имеет право получить имя Константина Циолковского. Лидером голосования в Казани стал татарский поэт Габдулла Тукай. На здании аэропорта Краснодара может красоваться имя императрицы Екатерины Второй. А вот Красноярский аэропорт, возможно, получит имя певца Дмитрия Хворостовского. Для Владимира Высоцкого всегда открыт аэропорт Магадана. За барда, актера и поэта проголосовали 54% жителей этого города.Последний российский император Николай Второй может дать свое имя аэропорту Мурманска. Имя Николая Лемаева по голосованию получил аэропорт Набережных Челнов и Нижнекамска. Также определены имена аэропортов Нового Уренгоя — Иван Губкин, Новосибирска — Александр Покрышкин, Норильска — Николай Урванцев, Петропавловск-Камчатский — Витус Беринг, Самара — Сергей Королев. Имя княгини Ольги могут получить воздушные ворота Пскова, аэропорту Симферополя свое имя даст художник Айвазовский, а жители Сочи проголосовали за Виталия Севастьянова. Александр Суворов может быть увековечен в названии аэропорта Ставрополя.Фарман Салманов — победитель голосования в Сургуте, за Петра Истомина проголосовали в Сыктывкаре, аэропорт Уфы может получить имя Мустая Карима, а лидером Хабаровска оказался Геннадий Невельской. Аэропорт Чебоксар претендует по итогам голосования на имя космонавта Адриана Николаева, Челябинска — Игоря Курчатова, Южно-Сахалинск — Антона Чехова, а Якутск — Платона Ойунского.Еще в пяти городах пройдет второй тур голосования.Однако последнее слово остается за президентом, ему предстоит подписать документ о переименовании.В грандиозном проекте участвовало почти 50 регионов и около 5 миллионов человек. Свой выбор они сделали путем голосования на сайте "Великие имена России", в социальных сетях, позвонив на горячую линию или заполнив анкету, полученную у волонтеров.Проект по присвоению аэропортам имен великих людей проходил с 11 октября по 30 ноября. Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.