Сбил двух пешеходов и скрылся. ДТП произошло накануне около 15.20 в микрорайоне Юрьевец. По предварительной информации, водитель «Ауди 100» двигался в направлении микрорайона Спасское со стороны федеральной трассы М-7 и сбил двух женщин 1949 и 1985 годов рождения.

Сбил двух пешеходов и скрылся. ДТП произошло накануне около 15.20 в микрорайоне Юрьевец. По предварительной информации, водитель Ауди 100 двигался в направлении микрорайона Спасское со стороны федеральной трассы М-7 и сбил двух женщин 1949 и 1985 годов рождения. Они переходили проезжую часть в неустановленном месте. Как сообщают сотрудники полиции, водитель бросил автомобиль на месте аварии и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, от удара одну из пострадавших отбросило под колеса другого авто. В результате ДТП обе женщины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подозреваемого в совершении ДТП вскоре задержали сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.