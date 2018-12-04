Танцовщик Сергей Полунин призвал Россию и Украину
воссоединиться. Деятель культуры уверен, что две страны всегда будут вместе.
Танцовщик Сергей Полунин призвал Россию и Украину
воссоединиться. Деятель культуры уверен, что две страны всегда будут вместе.
Любовь друг к другу – дороже всего, отметил Полунин,
получивший несколько дней назад российский паспорт. "Скоро мы снова будем
вместе", – написал танцор у себя в в
Instagram и опубликовал фотографии своих паспортов – украинского и российского.
Это заявление Полунина прозвучало на фоне ухудшающихся
отношений между Москвой и Киевом. Накануне, 3 декабря Петр Порошенко внес в
Верховную раду законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией. Не
исключено, что уже в этом году документ потеряет юридическую силу.
Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во время
государственного визита Бориса Ельцина. Он закрепляет всеобъемлющие принципы
стратегического партнерства двух стран во всех областях и сферах. Вероятно, что
следующим шагом Порошенко станет разрыв дипломатических отношений с Россией, говорят
эксперты.
Сергею Полунину 29 лет, он стал самым молодым премьером
Королевского балета Лондона, он также выступал на сцене Московского
музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
В 2016 году его
пригласили в качестве солиста в Баварский государственный балет в Мюнхене. В
последнее время артист снимается в кино. Одна из его последних ролей – граф Андрени
в детективной драме Кеннета Браны "Убийство в "Восточном
экспрессе".
30 ноября 2018 года Полунин объявил о принятии российского
гражданства и своей поддержке деятельности президента Владимира Путина.