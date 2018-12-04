Танцовщик Сергей Полунин призвал Россию и Украину воссоединиться. Деятель культуры уверен, что две страны всегда будут вместе.

Танцовщик Сергей Полунин призвал Россию и Украинувоссоединиться. Деятель культуры уверен, что две страны всегда будут вместе.Любовь друг к другу – дороже всего, отметил Полунин,получивший несколько дней назад российский паспорт. "Скоро мы снова будемвместе", – написал танцор у себя в вInstagram и опубликовал фотографии своих паспортов – украинского и российского.Это заявление Полунина прозвучало на фоне ухудшающихсяотношений между Москвой и Киевом. Накануне, 3 декабря Петр Порошенко внес вВерховную раду законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией. Неисключено, что уже в этом году документ потеряет юридическую силу.Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во времягосударственного визита Бориса Ельцина. Он закрепляет всеобъемлющие принципыстратегического партнерства двух стран во всех областях и сферах. Вероятно, чтоследующим шагом Порошенко станет разрыв дипломатических отношений с Россией, говорятэксперты.Сергею Полунину 29 лет, он стал самым молодым премьеромКоролевского балета Лондона, он также выступал на сцене Московскогомузыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В 2016 году егопригласили в качестве солиста в Баварский государственный балет в Мюнхене. Впоследнее время артист снимается в кино. Одна из его последних ролей – граф Андренив детективной драме Кеннета Браны "Убийство в "Восточномэкспрессе".30 ноября 2018 года Полунин объявил о принятии российскогогражданства и своей поддержке деятельности президента Владимира Путина.