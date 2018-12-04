Иван Дорн впечатлил
поклонников зажигательным танцем. Пикантное видео в одних трусах исполнитель
выложил на своей странице в Instagram.
Иван Дорн впечатлил
поклонников зажигательным танцем. Пикантное видео в одних трусах исполнитель
выложил на своей странице в Instagram.
Артист
продемонстрировал голый торс с накачанным прессом. На черно-белом
видео Дорн снимает перед камерой штаны, двигаясь в такт музыке.
Подписчики знаменитости тут же отреагировали на откровенный
ролик. Они тут же отметили прекрасную спортивную фигуру звезды и сошлись во
мнении, что певец весьма сексуален.
"Сексом
пахнет", "Незаконно быть таким секси-мужчиной", "Ваня, ну у
тебя и пресс! Стальной, наверняка! Ты супер!", "Вань, отличная
фигура", "Красивое тело", "Ты же секс во плоти", "Мечта",
– заявляли фолловеры. К слову, что это не самые
откровенные кадры с участием артиста.
Пару лет назад исполнитель полностью обнажился
в бассейне, выложив фото в Сеть. Тогда певец поменял имидж, отрастив бороду и
сделав короткую стрижку.
Напомним, хвастался
Дорн голым торсом и в 2017 году. Снимок был сделан на пляже. Певец релаксировал,
принимая солнечные ванны.
Иван Дорн – украинский певец, диджей и телеведущий. Бывший участник группы "Пара Нормальных".