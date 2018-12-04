Иван Дорн впечатлил поклонников зажигательным танцем. Пикантное видео в одних трусах исполнитель выложил на своей странице в Instagram.

Иван Дорн впечатлилпоклонников зажигательным танцем. Пикантное видео в одних трусах исполнительвыложил на своей странице в Instagram.Артистпродемонстрировал голый торс с накачанным прессом. На черно-беломвидео Дорн снимает перед камерой штаны, двигаясь в такт музыке.Подписчики знаменитости тут же отреагировали на откровенныйролик. Они тут же отметили прекрасную спортивную фигуру звезды и сошлись вомнении, что певец весьма сексуален."Сексомпахнет", "Незаконно быть таким секси-мужчиной", "Ваня, ну утебя и пресс! Стальной, наверняка! Ты супер!", "Вань, отличнаяфигура", "Красивое тело", "Ты же секс во плоти", "Мечта",– заявляли фолловеры. К слову, что это не самыеоткровенные кадры с участием артиста.Пару лет назад исполнитель полностью обнажилсяв бассейне, выложив фото в Сеть. Тогда певец поменял имидж, отрастив бороду исделав короткую стрижку.Напомним, хвасталсяДорн голым торсом и в 2017 году. Снимок был сделан на пляже. Певец релаксировал,принимая солнечные ванны.Иван Дорн – украинский певец, диджей и телеведущий. Бывший участник группы "Пара Нормальных".